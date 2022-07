El gobernador de Jalisco rechazó que en su administración haya tráfico de influencias de funcionarios en el caso de violencia intrafamiliar denunciado en un video difundido en redes sociales por, Ángela María Barba Asencio, que pidió apoyo al titular del Poder Ejecutivo para poder recuperar la custodia de su hijo.

En su mensaje, la mujer señaló que su ex pareja Ángel Ulises Preciado ha presumido apoyo de sus hermanos Alain Preciado, subsecretario de gobierno, y Jesús Isacc Preciado, asesor de consejeros de la administración estatal. El gobernador comentó que platicaron con los funcionarios, quienes negaron los hechos e informó que solicitó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva que atienda el caso y argumentó que la actuación de los jueces corresponde al Poder Judicial estatal.

"No hay ninguna protección de nadie, me parece muy delicado que asuntos de carácter familiar empiecen a ventilarse de esa manera queriendo generar un problema de carácter político. Yo no estaba por supuesto enterado de ese asunto, platicamos con los funcionarios que señalan y no hay ningún tipo de interés de nadie. Pedí a la Secretaría de Igualdad Sustantiva atienda a la persona que señaló esto, pero creo que hay que ser cuidadosos porque si empezamos a hacer de cada situación familiar un asunto que genere una dinámica de este tipo creo que nos estamos equivocando, más cuando se trata de un asunto que tiene que resolver el Poder Judicial; a mí no me compete ese tema, no es un asunto que esté en la cancha del Ejecutivo del Estado", expuso.

"A mí no me compete ese tema, no es un asunto que esté en la cancha del Ejecutivo del Estado"

"Como cualquier denuncia que podamos identificar en redes, será atendida, vamos a escuchar su tema a través de las instancias involucradas. Lo digo categóricamente, en este gobierno no hay funcionarios que defiendan asuntos particulares usando su cargo o su representación. Nunca, jamás eso no lo vamos a permitir".

Respecto al caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, el titular del Poder Ejecutivo estatal refirió que la Fiscalía reportará los avances en la investigación

La vía corta a Puerto Vallarta estaría para 2023

Los trabajos de la carretera vía corta Guadalajara a Puerto Vallarta quedarían terminados el próximo año, informó el gobernador, tras la pasada visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estatal sostuvo que los tramos pendientes están en Nayarit y detalló que no abordaron el tema de los recursos federales pendientes para obras como el Puente Federación.

En el tema de las obras de abasto de agua, el gobernador informó que están listos para en dos semanas iniciar las obras del acueducto para conectar las presas El Salto, La Red y Calderón; invertirán mil 200 millones de pesos.

Sobre la Línea 4 comentó que están en la última revisión a las bases de la licitación para que se publiquen esta semana e iniciar el proceso de adjudicación de la obra.

Descartan cambios en atención a casos de viruela del mono

Aunque Jalisco está en segundo lugar nacional en casos de viruela del mono, el gobernador del Estado descartó que vayan a modificar la estrategia de abordaje de la enfermedad. Consideró que la incidencia es baja como para generar una alarma y explicó que la mesa estatal de salud atiende la situación y es quien define las acciones a seguir.

GC