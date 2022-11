Este domingo fue presentado el cuarto Informe de Gobierno de la actual administración, en sesión solemne del Congreso de Jalisco. Ante ello, las y los diputados representantes de las siete bancadas tuvieron la oportunidad de presentar sus opiniones respecto del trabajo hecho por el mandatario, y esto es lo que manifestaron.

-Mara Robles, Hagamos:

En su intervención la diputada criticó temas como las deficiencias en la procuración de justicia, en la atención de los feminicidios, que las acciones para buscar a las personas desaparecidas ha sido nulas y criticó el uso de los recursos de la deuda pública, sin dejar de lado el señalamiento al mandatario por incidir en la autonomía de los recursos de la Universidad de Guadalajara.

"No se trata de caer en posturas extremas. Para entregar buenos resultados no es indispensable que todo vaya bien. Se deben abandonar las descalificaciones de que todas las críticas que no coinciden con el gobierno son pagadas e interesadas".

-Susana de la Rosa, Futuro

La diputada lamentó que a más de un año de que la Fiscalía de Jalisco reconociera estar infiltrada por el crimen organizado no haya información sobre la presunta limpia que se haría en la misma, "ni avances ni justicia", al igual que lamentó que el gobernador de Jalisco en su discurso asegure que está en favor del medio ambiente, cuando la verificación vehicular no ha dado los resultados esperados, pero ya están a punto de aplicarse las multas; por el contrario su administración decidió vender las Villas Panamericanas. "Apostar al olvido, a la distracción, no nos va a sacar de donde estamos. Ojalá que esta actitud cambie", dijo.

-Verónica Perez, PRI:

La diputada señaló que la oposición desde el Partido Revolucionario Institucional no permitirá que continúen las insolencias del gobernador, cuyo trabajo debe ser "escuchar las voces de quienes no han sido escuchados". También dijo que es preocupante la falta de transparencia que ha ocasionado que Jalisco haya caído 14 lugares en las métricas de gobierno abierto. Lamentó que en el fondo "no ha mejorado el transporte público y que sus informes suelan ser una guerra de datos y estadísticas. En lo positivo aseguró que desde el PRI "se reconoce el acto de justicia hecho ante la estabilidad laboral que se ha dado a compañeras y compañeros de la Salud" al haber basificado a más de dos mil de ellos.

-Tomas Vázquez, Morena:

El diputado lamentó que Jalisco sea líder en desapariciones, y que ante esta situación el mandatario los reduzca a números, puestas víctimas "no son estadísticas ni tendencias ni bases de datos, son personas dignas que merecen la consideración y respeto".

Señaló que pese a la presentación de cifras que presenta en busca de sostener una baja en la incidencia delictiva "la ciudadanía siente el miedo del crimen organizado y las balaceras", mientras que en materia de movilidad si bien se valoran los avances, las personas usuarias no quieren que les roben el cambio ni le cobren altas comisiones por recargar sus tarjetas, temas en los cuales el Gobierno de Jalisco debe trabajar para no afectar a la sociedad, todo, en coordinación, diálogo y observancia por parte del partido guinda.

-Erika Ramírez, Partido Verde:

La diputada celebró que este día se presentara el Informe de Gobierno, pues dijo, la rendición de cuentas es necesaria para el desarrollo de la ciudadanía, pues de esta forma puede conocer qué es lo que sus gobernantes han hecho para beneficiar su desarrollo. Entre los avances identificados por esta bancada, dijo, se encuentran la inversión hecha para prevención de incendios forestales, incluyendo los trabajos de reforestación, así como la intervención en distintos bosques urbanos. También dijo, hay avances en materia de salud y movilidad. "Falta mucho por hacer en diversos temas, pero estoy convencida que para transitar a construir a un mejor Estado debemos trabajar juntos sociedad y Gobierno, es tiempo de diálogo y compartir esfuerzos", expresó.

-Abel Hernandez, PAN:

El diputado agradeció que pese a las diferencias que pudieran existir entre partidos, el gobernador de Jalisco ha establecido el diálogo en favor de la ciudadanía, pues dijo, "toda duda e inquietud debe superarse con la comunicación". En el mismo sentido reconoció que esto sea emprendido por el mandatario en el marco del respeto, y aseguró que desde la bancada del PAN se seguirá trabajando en conjunto por el bien de las y los ciudadanos de Jalisco durante los dos años que quedan de la actual administración estatal.

-Estefania Padilla, Movimiento Ciudadano

Por último, la diputada de la bancada naranja agradeció el trabajo hecho por el mandatario durante estos cuatro años que han permitido "piso parejo para todas y todos en el Jalisco que se está construyendo". Señaló que se reconoce que para MC "no ha sido fácil ir en contra del sistema", pero que gracias a la obra pública hecha en carreteras, unidades deportivas, hospitales, y en general en la justicia social, ha podido verse el cambio "por una vida digna para todas y todos y con la participación de todas y todos con paso firme".

