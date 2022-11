Pese a que los tres poderes de la federación son autónomos y ninguno puede pasar por encima de otro, el gobernador de Jalisco lo volvió a hacer en una inédita presentación de su informe de Gobierno.

"No, no. Me espero, me espero. Yo no me voy a ir", dijo el gobernador a la diputada Mirelle Montes, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, que representa el Poder Legislativo, y quien encabezó la Sesión Solemne en la cual el mandatario presentó sus métricas.

Al abordar el tema de la violencia contra las mujeres, la presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez, lo increpó por dar cifras a modo. Al ser su segunda "intervención", el funcionariado allegado al gobernador le pidió que saliera y el recinto legislativo se llenó de desorden.

LEE TAMBIÉN: Hagamos acusa promoción personal y falta de autocrítica en Informe del gobernador

Montes Agredano ordenó un receso con el objetivo de calmar los ánimos y el mandatario pudiera presentar su informe, lo firmó con una campanada y se puso de pie, pero el gobernador, quien representa el Poder Ejecutivo, ni se inmutó, y entonces Mirelle Montes regresó a su lugar.

"Este no es el espacio y solicito respeto a la investidura del gobernador, a las y los diputados, así como a quienes nos acompañan: presidentes municipales y ser. Solicito nuevamente, nuevamente se haga respetar este recinto y poder continuar con la sesión", dijo la diputada.

Al mandatario lo acompañaron, al interior del Recinto Legislativo, la alcaldesa y los alcaldes de la Metrópoli, titulares de las coordinaciones generales y de las secretarías, así como representantes de cúpulas empresariales y otras personas invitadas especiales, entre ellas el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva; el ex gobernador de Jalisco, Emilio González; el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y los senadores por el mismo partido Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador de Jalisco destaca Peribús y Línea 4 en informe

Entre los personajes que se quedaron afuera de este, presenciando el informe desde una pantalla que presentaba con intermitencias los datos del gobernador y sillas vacías, se encontraron rectores de universidades privadas, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el impulsor de Nariz Roja.

Tras el ejercicio, donde sus afines no se cansaron de aplaudirle, el gobernador de Jalisco fue despedido ente porras que pasaron de "Gobernador, gobernador" a "Presidente, presidente". Con nula autocrítica, el mandatario se dijo contento de los resultados presentados.

-Fue un buen ejercicio, me voy tranquilo y espero que con la exposición que hicimos nos demos una idea de lo que hicimos en estos cuatro años, dijo el gobernador.

- ¿Falto autocrítica o qué faltó gobernador?, le preguntó la prensa

-Nada, respondió el mandatario antes de salir del Congreso por la puerta trasera, tras recorrer un pasillo protegido por una valla creada con trabajadores de la jefatura del gabinete acompañado de su esposa y su pequeña hija.

JL