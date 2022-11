Aunque sí fue invitado al cuarto informe del gobernador de Jalisco pese a los conflictos existentes con la Universidad de Guadalajara, el rector Ricardo Villanueva prefirió abandonar el Congreso de Jalisco, donde este se llevaba a cabo, por considerar que el mandatario se había burlado de la casa de estudios y de su lucha.

Todo comenzó cuando al presentar sus métricas sobre medio ambiente, la presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez, le cuestionó dentro del Recinto Legislativo sobre cuánto presupuesto se destinaría en 2023 para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales que emprende la UdeG, y al cual el mandatario le retiró 140 millones de pesos necesarios para la continuación de las obras.

"Ese no tiene nada de dinero, ni ahorita ni para el año próximo", respondió el gobernador.

Para Villanueva Lomelí lo anterior fue burla debido a que, dijo, no solo violentó el derecho a la autonomía al retirar en 2021 los 140 millones de pesos destinados a la construcción del museo, sino que además demostró que puede seguir mandando por sobre las y los diputados pese a la autonomía de los tres poderes del Estado.

"Ha violentado la legalidad de poderes, ha violentado la legalidad, y seguir escuchando que Jalisco es Disneylandia con datos que solo hablan de una parte de los fenómenos tampoco tiene caso. Yo me retiro del informe porque no me parece que el gobernador tome a modo de burla y con sarcasmo un tema que para la Universidad es vital", refirió el rector.

El rector indicó que su salida del recinto no significa un rompimiento con el mandatario estatal, y que si éste le cita para dialogar Villanueva Lomelí lo hará siempre y cuando se desarrolle un diálogo de manera respetuosa.

"Si los diputados no defienden a su congreso, en la Universidad sí vamos a defender la autonomía. Yo vine como rector, llegué a tiempo, puntual, y me voy antes de tiempo porque me parece una grosería que el gobernador utilice con sarcasmo un tema tan importante que tiene a las y los universitarios en la calle, por el que han gastado suelas, se han asoleado para defender un museo y yo no voy a tolerar que se burlen, porque eso sí es una afrenta política. No tengo por qué aguantarlo", dijo el rector.

Durante su informe el gobernador de Jalisco aseveró que "no habrá más dinero para los negocios privados", pero que, si Villanueva Lomelí lo desea, puede acudir ante el gobierno de Jalisco a presentar con argumentos sus inconformidades sobre el presupuesto asignado a la casa de estudios.

