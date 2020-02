Endurecen aplicación de impuesto a premios ganados en máquinas de casinos

Para especificar que el impuesto sobre loterías, rifas y sorteos; se debe aplicar en todos los premios ganados al usar máquinas o dispositivos electrónicos de juegos de azar; diputados locales aprobaron reformas a la Ley de Hacienda del Estado para incluir esos conceptos. Ricardo Rodríguez Jiménez, autor de la propuesta, explicó que fueron más específicos en la legislación para tratar de evitar que se evada reportar los recursos generados por el uso de ese tipo de dispositivos, que se da principalmente en casinos y casas de apuestas, ya que al no estar detallados eludían el gravamen.

"Buscamos clarificar en relación a los premios que se otorgan y ampliar los conceptos e independientemente del nombre que se le dé a este tipo de actividades tendrán la obligación de hacer la contribución correspondiente. Con la redacción pasada se complicaba a la Secretaría de Hacienda poder hacer los cobros. Va muy dirigido al tema de los casinos. Había quienes aprovechaban que no estaba totalmente claro para no hacer el pago correspondiente", precisó.

El impuesto sobre loterías, rifas y sorteos; implica un cobro de seis por ciento de lo ganado. También incluyen aplicar el impuesto a todo tipo de mecanismo de apuestas, independientemente del nombre con el que se le designe, y a los depósitos o recargas en tarjetas electrónicas o cualquier otro comprobante o medio que permitan participar en una rifa, lotería, o concurso.

El legislador dijo desconocer el monto de recursos que se habrían evadido por esta laguna en la legislación. Comentó que consultó a la Secretaría de Hacienda del Estado para elaborar el proyecto de reforma.

Eliminan multa

Fue aprobada una reforma a la Ley de Justicia Alternativa para suprimir la multa por no asistir a las audiencias convocadas a través de métodos de mediación y solución alterna de conflictos. En lo avalado se expone que la sanción contradecía el carácter voluntario de recurrir a los mecanismos de mediación. Se añadió que quien no acuda a la cita tendrá que informar por escrito su decisión de no someterse a los métodos alternos.

