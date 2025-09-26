Encuentro Nacional del Mariachi llenará a GDL de tradición, historia y música

Un año más de preservar nuestras tradiciones musicales, nuestro legado sonoro, y nuestra historia del sonido. El Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional llega a su edición número 24, el cual se celebrará del 4 al 10 de octubre en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en seis municipios de nuestro estado, que recibirán a 32 agrupaciones musicales de mariachi tradicional provenientes de cuatro estados del país, lo cual conjugará y llenará de vida a un programa diverso. Este encuentro no solo es una muestra musical, es también un espacio de formación, reflexión, investigación y reconocimiento a quienes han dedicado su vida a esta tradición.

Durante los días de actividades del encuentro, la ciudad se llenará de música, de acordes de mariachi clásico, mariachi en las plazas, en los parques, en los municipios y en los espacios públicos, mariachi en cantinas, pero también habrá conversatorios, ponencias y coloquios sobre el impacto del mariachi en el mundo, y también reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro del mariachi, los instrumentos que le dieron forma, su inserción en el imaginario mexicano, y cómo este se ha formado gracias al trabajo, la dedicación y el esfuerzo de las mujeres.

"Para que la tradición sobreviva necesitamos involucrar a quienes vienen detrás de nosotros y, compartimos la preocupación de que nadie cuida lo que no conoce", comparte Gerardo Ascencio Rubio, de la Secretaría de Cultura de Jalisco. "Este encuentro es una oportunidad inmejorable para que chicos y grandes nos comprometamos en la preservación de estos elementos que son una parte fundamental de la esencia cultural del mariachi".

Uno de los propósitos del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional también es difundir el trabajo que realizan los portadores de la tradición del mariachi, y aquellos que la investigan, pero también honrar la diversidad y la actualidad de este género nuestro.

El Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional llega a su edición número 24 en octubre. EL INFORMADOR / J. Acosta

Una semana de actividades imperdibles

Sábado 4 octubre: Arrancan actividades en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera con un conversatorio de la orquesta a las 10 de la mañana, espacio especializado para aprender a diseñar, construir y mantener instrumentos de cuerda que distinguen al mariachi. Más tarde habrá un concierto didáctico con agrupaciones para compartir con el público.

El domingo 5 de octubre la música se traslada a La Barca, Jalisco, en el Centro Cultural Regional La Moreña. Ese mismo día, en la parroquia de Santa Teresa, se vivirá la primera de tres veladas de misas con la participación del Mariachi Tradicional Amarte, en un programa de fiestas religiosas.

El lunes 6 a las 4 de la tarde habrá un fandango arreal en Torralba. Por la tarde, Tala será sede de otro concierto didáctico con agrupaciones de mariachi tradicional.

El martes 7 a las 4 de la tarde, en el Edificio Arroniz, será la inauguración oficial del Encuentro y la serenata cabrera con la participación de 32 invitados provenientes de distintas regiones del país. A las 7 de la noche, en el Sagrario Metropolitano, se celebrará la segunda velada de cuetes con la participación de Los Tecuexes acompañados por la Villa Miráguila del Padre Tomás de Irigoyen.

El miércoles 8 de octubre, a las 4 de la tarde, habrá un concierto didáctico en el Ágora del Ex Convento del Carmen. Ese mismo día en la sala Elías Nandino, se inaugurará la exposición "Notas musicales, cantos del mariachi", una muestra histórica sobre el mariachi y su presencia en el mundo. A partir de las 6:30, en el patio principal, se continuará con un concierto gratuito. Para cerrar la noche, a las 9, en distintos espacios como Los Equipales, La Fuente y la Maestranza, se vivirán las noches de cantina que recrean el ambiente donde el mariachi acompaña la vida social y festiva de nuestro pueblo.

El jueves, a las 3 de la tarde, habrá un concierto especial para la niñez en Jalisco Paseo Interactivo con agrupaciones juveniles. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, en Tequila Lab, se celebrará un concierto con grupos de Jalisco y Guerrero. Finalmente, a las 8 de la noche en el Santuario de Guadalupe se celebrará la tercera velada de jóvenes con el conjunto Juvenil de Arpa Grande.

El viernes 10 de octubre cerrará con broche de oro en el Teatro Degollado con la Gran Gala del Mariachi Tradicional en homenaje a Concha Michel, donde 32 grupos invitados compartirán escenario en un programa que celebra nuestra herencia musical y rinde homenaje a esta mujer jalisciense, compositora, cantante y actriz.

Las actividades se realizarán del 4 al 10 de octubre en distintos municipios de Jalisco. EL INFORMADOR / J. Acosta

El Colegio de Jalisco se suma a las actividades del mariachi

Además de estas actividades, el Colegio de Jalisco presentará el Coloquio Internacional de Mariachi: "El Mariachi en el siglo XXI, diversidad y actualidad de una tradición", que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Auditorio Carmen Castañeda de Zapopan. A lo largo de tres jornadas se reunirán investigadores, músicos y portadores de la tradición para dialogar sobre el pasado, el presente y el futuro del mariachi.

Lunes 6 de octubre

Mesa 1: Diversidad y actualidad del mariachi (nuevos sones del occidente).

Mesa 2: Historia y documentación (del ámbito rural a escenarios internacionales, espacios religiosos y lugares emblemáticos).

Mesa 3: Instrumentos y repertorio (instrumentos de aliento en grabaciones de 1920-30, géneros arcaicos vigentes y seis géneros fundamentales de la música mexicana).

Martes 7 de octubre

Mesa 4: Historia y documentación (arpa grande, circulación de coplas en Iberoamérica, influencia de la música estadounidense en el siglo XX).

Mesa 5: Figuras históricas (Pepe Villa y Tomás Ruiz Ovalle), formación musical y metodologías para estudiar música tradicional.

Mesa 6: Música y músicos del mariachi desde las regiones (tradición mestiza y guaraní, linajes familiares, marginación indígena y afrodescendiente en la construcción del mariachi moderno).

Miércoles 8 de octubre

Mesa 7: Mujeres y mariachi (profesionalización, empoderamiento en la industria y representación en medios y escenarios en México y Colombia).

Mesa 8: Experiencias y testimonios de portadores de la tradición.

Así, del 4 al 10 de octubre, Jalisco será el epicentro de la música, la investigación y la celebración en torno al mariachi tradicional. Toda la programación estará disponible en la página de la Secretaría de Cultura: sc.jalisco.gob.mx. Los boletos para la gala podrán adquirirse de manera gratuita escribiendo al correo culturaspopulares@jalisco.gob.es.

El mariachi se vivirá en las plazas, en los templos, en los museos, en las comunidades y en los teatros, porque el mariachi es una tradición que sigue viva gracias a quienes la interpretan, la investigan y la revelan. El mariachi es más que música: es historia, es comunidad y es símbolo de México en el mundo. Pero también es una tradición que sigue transformándose y adaptándose al siglo XXI.

"Esperemos que no se pierdan este tipo de iniciativas, porque realmente ha sido muy satisfactorio poder interpretar música antigua y rescatar algo que estaba un poquito en desuso en el estado de Jalisco", comentó el señor Eleazar Cuevas, cuyo mariachi tradicional será uno de los que formarán parte de esta fiesta. "En otros estados se sigue manteniendo y es real. Gracias a este encuentro hemos conocido a mucha gente, hemos viajado al extranjero y hemos hecho eco en el sonido del mariachi tradicional, que no tiene nada de menos frente a otros géneros musicales. Esta música se lleva la música con el corazón".

