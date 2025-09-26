Estadio AKRON, reconocido como Espacio Cardioprotegido

Como parte de las peticiones de la FIFA, el estadio AKRON fue reconocido como un Espacio Cardioprotegido. Con ello, el inmueble que va a ser mundialista cuenta con la capacidad de atención de cualquier tipo de emergencia relacionada a problemáticas del corazón.

Para ello, se develó una placa al interior del estadio con el fin de reconocerlo con dicha mención.

El director del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), Yannick Nordin, recordó que entre las principales causas de muerte se encuentran las afecciones al corazón y cada minuto cuenta para aumentar las probabilidades de supervivencia de la población.

El funcionario estatal explicó que el reconocimiento se debe a la cantidad de desfribiladores ubicados en el estadio, incluyendo la opción de que haya dos en las bancas de los equipos que disputen algún partido.

"Lo convierte en el primer recinto deportivo masivo del estado con 19 desfribiladores dispersados en el estadio y dos más en las bancas de los jugadores de los equipos".

Por otro lado, Amaury Vergara, presidente de Grupo Omnilife - Chivas, destacó la cooperación del grupo con la Secretaría de Salud estatal y el SAMU para implementar el sistema y que ya hubo un caso de éxito.

"Ya tuvimos un caso de éxito también, una persona que necesitó asistencia y afortunadamente, a pesar de que todavía no teníamos todo el sistema que ahora tenemos, fue posible ayudarlo, salvarle la vida, que llegara al hospital y a tiempo".

Aseguró que uno de los objetivos es "inspirar a México y elevar la calidad de vida de las personas y sus entornos". Y afirmó que "somos firmes creyentes que esto se puede lograr a través del deporte, la educación y la salud".

Amaury Vergara consideró que el trabajo realizado para renovar el estadio permitirá que sean la mejor sede de la Copa Mundial de 2026.

Resaltó que se ha pensado en contar con un estadio adecuado, puso de ejemplo el drenaje de la cancha durante el partido que sostuvo Chivas en contra del Toluca, donde se inundó el campo, pero en un lapso breve de tiempo, el drenaje permitió que la cancha estuviera en óptimas condiciones para disputarse el partido.

"Tras una de las lluvias más fuertes del temporal que hemos tenido en el año, en menos de una hora ya estaba en condiciones para que se disputara el partido".

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, coincidió en que buscan que Guadalajara sea la mejor sede de la Copa Mundial de 2026.

OB