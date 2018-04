En veremos, extinción de ayuntamiento de Villa Corona

El Congreso del Estado no ha definido la estrategia legal que seguirá en el caso del ayuntamiento de Villa Corona. El presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro Cabrera, sostuvo que antes de que el Legislativo proceda a la extinción del ayuntamiento, la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía deben proceder en contra del presidente municipal, Rodolfo Ruvalcaba, por presuntos actos delictivos en los que habría incurrido. El legislador sostuvo que, si la situación del municipio llegó al punto en el que se encuentra, con 13 regidores que solicitaron licencia por tiempo indefinido, es por la omisión de las autoridades estatales.



"Tenemos la crisis del municipio de Villa Corona porque las autoridades fueron omisas en su momento, porque no tuvieron la actuación contundente para combatir los delitos que se estaban cometiendo dentro de la administración pública y las actividades criminales amparadas en el ejercicio del poder público municipal", comentó.





Por otra parte, Caro Cabrera informó que recibió al presidente municipal interino de Ojuelos, Juan Carlos Jasso, al síndico y regidores que denunciaron presuntos actos de corrupción del presidente municipal con licencia David González. El legislador dijo revisarán la situación para determinar si se pueden imponer sanciones.



Exigen a Poder Judicial reducir opacidad y privilegios



Mientras el Poder Judicial no resuelva el problema de la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial, sus atrasos en transparencia y reduzca los privilegios de los que gozan los magistrados; la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso no apoyará que reciba ampliaciones presupuestales; advirtió el diputado Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción emecista y presidente de la Comisión de Hacienda, detalló que tuvieron una reunión con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, donde abordaron el tema.



"De parte de nuestra bancada no van a ver un centavo extra mientras no veamos medidas contundentes con resultados que sean públicos de aquí a que inicie el siguiente proceso del presupuesto", refirió el legislador.



Añadió que los magistrados también deben corregir con las prácticas de nepotismo que imperan en el Poder Judicial y criticó las prestaciones de las que disponen.



El Congreso del Estado tiene pendiente la discusión de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que se quedó en la congeladora desde el año pasado. En la discusión de esta modificación los magistrados solicitaron establecer el presupuesto constitucional y recuperar el control en el manejo de los recursos de su hacienda.

LS