En tres semanas finalizan obras para mitigar desabasto de agua en ZMG

En un plazo de tres semanas es cuando quede concluido el Acuaférico que ya se construye a lo largo del Periférico para mitigar el desabasto de agua que se vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara, informó esta tarde el Gobernador del Estado.

Lo anterior, dijo, luego de realizar un recorrido de supervisión a las obras, en cual llevó a cabo ante la temporada de estiaje que se prevé durante los próximos tres meses, en compañía de las presidentas municipales interinas de Guadalajara y Zapopan, Bárbara Lizette Trigueros y Graciela de Obaldía, así como los Secretarios de Gestión Integral del Agua e Infraestructura y Obra Pública, Jorge Gastón y David Zamora.

El Gobernador afirmó a través de un video compartido en sus redes sociales que el problema de escasez tuvo una aceleración, “debido a que durante la pandemia por COVID-19 se incrementó el consumo de agua hasta 11 por ciento en los hogares metropolitanos” y a que la Presa Calderón, que abastece el 14% de agua al norte de la metrópoli, se encuentra en niveles muy bajos de su cota histórica.

“Nos hicimos el compromiso de terminar el Acuaférico y desde el año pasado se iniciaron los trabajos, llevamos concluidos 5 kilómetros 600 metros. Nos hace falta este tramo en el que estamos hoy y venimos a supervisar que se va a terminar a la brevedad en tres semanas. Ante la circunstancia que estamos viviendo se está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, para terminar esta obra en tiempo récord”, expresó el mandatario en el video.

Agregó que mientras se concluye, el SIAPA presentará una estrategia a los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara con mayor afectación a fin de dar alternativas sobre cómo resolver la problemática, particularmente en la zona norte de Guadalajara y parte de Zapopan.

“Es un momento urgente para racionar el consumo del agua, para poder evitar tirarla, para poder hacer un consumo racional del vital líquido, necesitamos entender que vamos a vivir tres meses de sequía durísima, los incendios están como nunca, contra la fuerza de la naturaleza hay poco que hacer, pero sí tenemos en nuestras manos hacer un consumo mucho más responsable del agua que tenemos en la ciudad”, dijo.

Señaló también que ante la falta de acciones concretas por administraciones pasadas, se agudizó el problema en la actualidad, y que no haber concluido proyectos como El Zapotillo cobran factura a los ciudadanos al padecer complicaciones en la distribución y servicio de abasto de agua.

Por ello, recordó que solicitó ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador ayer durante su visita para que se instale una mesa de trabajo donde se discutan las acciones que se deberán tomar para resolver el tema.

“Hace dos años que he venido insistiendo en la necesidad de resolver el problema de abastecimiento del Río Verde, esta discusión sobre la Presa El Zapotillo, seguimos insistiendo en lo mismo, para que pueda Guadalajara tener el agua que necesita, necesitamos aprovechar el agua que viene del Río Verde, acá en esta parte de los Altos de Jalisco, necesitamos que se entienda que el no haber concluido esa presa, el haber dejado de lado ese debate por una serie de presiones políticas por intereses políticos, por muchos intereses de todo tipo, es lo que hoy explica el porqué no hemos encontrado una solución de fondo, eso fue lo que le pedí ayer al Presidente”, refirió el Gobernador.

Llevan agua a las colonias

Desde la semana pasada, el SIAPA desplegó un operativo para abastecer a las colonias que han presentado intermitencias en el suministro del agua con pipas. Este lunes, afirmó la dependencia, llevó agua a 66 colonias de Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

Para solicitar una pipa con agua se puede hacer a través del SIAPATEL 333668-2482; en sus redes sociales Facebook y Twitter @siapagdl o a través de la página web gobjal.mx/PipasGratis, donde se deben ingresar los datos correspondientes del usuario, y se le puede dar seguimiento al reporte a través del folio que arroja.

