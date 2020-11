En redes, “trolles” festejan informe del gobernador

El segundo informe del gobernador fue transmitido en redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) donde los “trolles” festejaron su discurso, aún antes de que tomara la palabra.

“Excelente gobernador, coincido que en dos años no se puede hacer lo que en décadas no se hizo”, “#JaliscoResiste”, “¡Cuando los chuchos ladran es que hay alguien que lo incomoda! ¡Muy buen trabajo gobernador! ¡El trabajo se ve! Felicidades”, “Excelente trabajo, gobernador” y “Muy bien, gobernador”, fueron algunos de los mensajes que manifestaron en Facebook.

Además de un desplegado titulado “El rescate y saneamiento del Río Santiago son una prioridad para el gobierno de Jalisco” que se repitió en varias ocasiones.

Mientras que unos más aprovecharon para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Morena vengan a Jalisco para que conozcan cómo gobernar con resultados para los ciudadanos” y “al cacas que ese si roba ,roba, roba y no dice a dónde se va el dinero y eso sí son millones de pesos”.

Sin embargo, hubo otros usuarios que no dejaron de cuestionar al gobernador e incluso reclamar por la inseguridad y los pocos beneficiarios de los programas surgidos por la pandemia.

“A mi no me llegó ningún apoyo, es mucho dinero lo que comentan, serán sus amigos los beneficiados”, “jajaja protege a los que le pagan nada más” y “El sol no se tapa con un dedo, gobernador, estamos hartos de tus decisiones equivocadas”.

Y también quienes señalaron que estaban borrando los mensajes: “porque borran los mensajes tenemos derecho a la libertad de expresión”.

NR