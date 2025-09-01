Lunes, 01 de Septiembre 2025

"Andy" López Beltrán reaparece en el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

El líder morenista e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador asistió al Palacio Nacional para escuchar el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

Hace poco, “Andy” López Beltrán fue señalado por tener unas lujosas vacaciones en Tokio, Japón. ESPECIAL/Instagram @andresmanuellopezbeltran_

Luego del escándalo que las lujosas vacaciones de “Andy” López Beltrán en Tokio generaron en diversos medios de comunicación, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este lunes 1 de septiembre en Palacio Nacional para escuchar el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, se observó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador saludar al diputado de Morena, Ricardo Monreal.

El pasado 5 de agosto, “Andy” López Beltrán, reapareció en redes sociales después de que se diera a conocer el pasado sábado 26 de julio que vacacionó en Tokio, Japón.

El líder morenista señaló que, como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón "luego de extenuantes jornadas de trabajo".

López Beltrán agregó que se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington, y después de una escala de un día tomó un vuelo comercial con destino a Tokio.

De acuerdo con el secretario de Organización, sus adversarios y los "hipócritas conservadores" mandaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político "impregnada de odio, clasismo y calumnias".

