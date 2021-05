En el limbo, mitad de reportes por falta de agua

Desde hace dos meses, en la casa de Fernando de Cristo Bernal, en la Colonia Artesanos, de Guadalajara, cae muy poca agua entre las 06:00 y 10:00 horas. Él considera que apenas 10% de lo habitual, así que para normalizar su abasto llamó a la línea habilitada por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Desde entonces, le dijeron que la pipa llegaría en 24 horas. Sigue a la espera. Una semana después volvió a marcar y le explicaron que en su colonia registraron que sí caía agua por la madrugada, así que cancelaban las solicitudes.

Vía Transparencia, el organismo operador informó que, del 1 al 26 de marzo, recibió 15 mil 506 reportes de solicitud de pipas por la falta de agua que se presenta debido a los bajos niveles de la Presa Calderón, que surte a 14% de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Es decir, un promedio de 25 peticiones cada hora.

Sin embargo, el SIAPA no respondió qué pasó con la mitad de éstos; es decir, se encuentran “en el limbo”.

Del resto, informó que tres de cada 10 sí se atendieron y que los demás fueron cancelados. Esto último porque “ya contaban con el servicio desde su toma o ya habían pasado anteriormente a llenar su aljibe o tinaco en forma de barriada”, como en el caso de Fernando.

“En mi casa somos seis y no nos alcanza, tenemos que ir por garrafones. Antes íbamos por agua a (el camellón de la Avenida) Federalismo, pero nos dijeron que ya no podíamos hacerlo, o si no iba a llegar la patrulla”.

Desde el pasado 1 de marzo, el organismo anunció tandeos en diferentes colonias para solventar la escasez de agua que se presenta en la metrópoli.

Y para ayudar a la población, se anunció un servicio de pipas gratuitas que se pueden solicitar al teléfono 33-3668-2482, a la página web servicios.siapa.gob.mx/pipagratis o a sus redes sociales de Facebook: Siapagdl y Twitter: @siapagdl.

Sólo en marzo hubo 390 reportes a sus redes sociales, seis mil 682 al Siapatel y ocho mil 434 en su página web. Se solicitó entrevista al organismo para ahondar más sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.

JL