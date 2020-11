En Segundo Informe, gobernador exige a AMLO cumplir con Línea 4

Al presentar el Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo estatal de Jalisco aseguró que todo está listo para comenzar la construcción de la Línea 4 (L4) del Tren Ligero hacia Tlajomulco de Zúñiga.

Sin embargo, resaltó que aún falta que se etiquete el proyecto en el Presupuesto de Egresos 2021, por lo que exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el cumplimiento de ese compromiso.

El 12 de septiembre pasado, durante la inauguración de la Línea 3, López Obrador ratificó su promesa de cristalizar la Línea 4 que, se proyecta, esté concluida en la presente administración.

“Sólo falta que se etiqueten los recursos en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Gobierno federal y confío en que la palabra del Presidente en Jalisco se va a cumplir”, acentuó el gobernador.

Dijo que entre los avances está que ya se concretó la firma del convenio de concertación y coordinación de acciones entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y el Gobierno estatal para la elaboración del proyecto que definirá la construcción del medio de transporte colectivo que conectaría con Tlajomulco de Zúñiga.

Además, actualmente también se llevan a cabo las mesas técnicas con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Dirección General de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal de la SCT para definir aspectos técnicos de la ejecución de la obra.

“En el proyecto de presupuesto que se quiere votar en el Congreso (de la Unión) no está etiquetado un peso. Esperamos que eso se corrija y que, como el Presidente lo dijo, la obra arranque el próximo año”, destacó el mandatario estatal durante el evento que se realizó en el recinto del Congreso.

Con prepago no habrá “robos” en los pasajes

La movilidad en Jalisco fue uno de los temas que el gobernador de Jalisco destacó durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso local, sobre todo la tarjeta de prepago para evitar las alcancías sin cambio.

“Con 825 puntos de recarga y el sistema completo, no hay pretexto para que nos sigan diciendo respecto al cambio”, señaló ante los cuestionamientos de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariana Fernández, sobre los 50 centavos de cambio que no regresan los camiones y la tarifa que aumentó en plena pandemia.

“Con tu tarjeta no te van a robar nunca ni un centavo. No puedo vigilar a cada chofer del camión, pero sí me comprometí a tener un sistema de pago electrónico que permita no revendan bienevales, que haya política de transbordos efectiva y que el ajuste de la tarifa no responda a manoseos políticos”, agregó el mandatario estatal.

Resaltó que con una sola tarjeta se puede tomar camión, Microbús, MiBici y Tren Ligero, además que 334 mil personas beneficiarias de MiMovilidad ya fueron registradas para su credencialización.

Con respecto a la tarifa, el mandatario estatal defendió: “Nos permite transformar y mantener el sistema de transporte”.

Añadió que el Peribús tiene un avance de 60 por ciento y se espera que el próximo año ya esté funcionando.

Bono

Durante el Segundo Informe, el gobernador anunció que otorgaría un bono por tres mil pesos a los 12 mil 850 trabajadores operativos del OPD Servicios de Salud Jalisco de base y a quienes cuenten con nombramiento supernumerario que no han recibido ningún incentivo por estar en áreas COVID-19.