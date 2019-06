En 4 años, casi el doble de detecciones de VIH-SIDA

En cuatro años, la detección de personas con VIH-SIDA en Jalisco aumentó, pues en 2015 fueron 270, mientras que en 2018 la cifra aumentó a 479, según la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

El secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida), Luis Alberto Ruiz Mora, refirió que ahora es más fácil detectar el virus y los pacientes que lo hacen en una etapa temprana tienen la posibilidad de “dormirlo” y, por lo tanto, vivir una vida más normal, a pesar de los medicamentos.

La evolución, tanto de las pruebas como del medicamento, han logrado que las muertes por esa enfermedad disminuyan. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la cifra pasó de cinco mil 043 en 2011, a cuatro mil 017 en 2017.

Por otra parte, los pacientes que se atienden en Coesida por medio del Seguro Popular tienen la ventaja de no pagar tratamientos que llegan a los 22 mil pesos mensuales en clínicas privadas. Actualmente, la SSJ realiza pruebas a mujeres embarazadas para que disminuyan más los casos y que, para 2030, no haya nuevos: “Trabajamos para que haya obligatoriedad en ofrecer la prueba porque es un derecho de la mamá y de su bebé”.

A la capital para evitar desabasto

El desabasto de antirretrovirales para atender a pacientes de VIH-SIDA no ha afectado en Jalisco, pues las autoridades estatales van a la Ciudad de México (CDMX) para traerlos y evitar que eso ocurra, dijo Luis Alberto Ruiz Mora, quien acentuó que para Jalisco siempre ha habido apoyo federal para tener los recursos y el equipo a fin de trasladar el medicamento. “Es un hecho que hay desabasto. Se han ido los choferes a traerlo de la CDMX cuando eso no se hacía, lo hacían los distribuidores, pero por indicación del Presidente, de no usarlos, cada estado ha tenido que utilizar sus recursos”.