En el marco del primer congreso “Quiero Chamba”, un evento en que se ofertarán más de cinco mil vacantes de empleo, cientos de tapatíos se dieron cita para comenzar el proceso de contratación por alguna de las 60 empresas reclutadoras, entre las expectativas de aquellos en busca de trabajo, el común denominador fue el pago mínimo de nueve mil pesos y la obtención de todas las prestaciones de ley.

Para Víctor Cervantes, padre de familia de 58 años y talachero, la obtención de un empleo que te brinde seguro médico, dé vacaciones y permita gozar de beneficios como vales de despensa sería el sueño perfecto, ya que aseguró que sus últimos empleos han sido en el área de la informalidad ante desencuentros con empresas que “le prometieron las estrellas”.

“Yo era seguridad privada, me salí porque no daban vacaciones y ahorita hasta los tengo demandados ante Conciliación y Arbitraje porque decían que daban todas las prestaciones de ley, (...) cuando entras te prometen el cielo y las estrellas de que te van a dar despensa y la última hora no, y después me empezaron a bajar el sueldo porque me operaron y me incapacite”, relató.

Mismo caso de Luis Angel Montés, un joven de 32 años de edad que durante los últimos años ha laborado exclusivamente en el área de la informalidad, después de quedarse sin empleo tras recortes en su empresa debido al Covid-19. “Para mí fue muy duro, anduve de taquero, en el mecánico, haciéndole de todo porque en ningún lugar daban chamba y ahora ando buscando de chófer, pero bien pagado, unos 10 mil pesos”.

Mientras que en el caso de los más jóvenes, Mariana Flores y Mauricio Sandoval, estudiantes del último año de preparatoria, concordaron que una remuneración justa por un trabajo de medio tiempo sería de alrededor de seis mil pesos.

Sin embargo, se quejaron de que las ofertas laborales no se ajustan a las necesidades estudiantes en poca disponibilidad de horario, mientras que la opción home office es algo atractivo que nadie les ofreció.

PARA SABER

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) nueva edición del segundo trimestre de 2022 de INEGI, en Jalisco la tasa de informalidad fue de 47.3 por ciento con respecto a su población económicamente activa.

QUIERO CHAMBA

Estará mañana martes 25 de octubre sobre Paseo Fray Antonio Alcalde —entre las calles Pedro Moreno y Morelos— en el Centro Histórico de Guadalajara, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.