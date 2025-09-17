La Universidad de Guadalajara (UdeG) denunció la presencia de grupos externos en los hechos violentos ocurridos el pasado martes en el edificio de Rectoría.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUTUdeG), Jesús Becerra, difundió un video en sus redes sociales donde acusó a los encapuchados de iniciar las agresiones. “Atacaron por la espalda a un profesor universitario… los trabajadores fuimos víctimas de su violencia”.

Advirtió que la comunidad universitaria no permitirá que personas externas intenten desestabilizar a la institución. “No vamos a permitir que encapuchados pongan en riesgo la integridad de nuestra comunidad”.

En redes sociales circulan grabaciones en las que se observa la participación de individuos identificados por los propios estudiantes. Entre ellos está Moisés Alejandro Flores, quien no pertenece a la Universidad de Guadalajara y es señalado como presunto narcomenudista dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

También fue identificado Gustavo Morales Valdivia, captado en video mientras golpeaba por la espalda a un profesor universitario durante los disturbios.

Ante esta situación, la Universidad de Guadalajara exigió esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de toda la comunidad universitaria.

El dirigente sindical subrayó que la institución reconoce las demandas e inconformidades legítimas del estudiantado y reiteró la disposición de las autoridades para atenderlas mediante los cauces institucionales. “Nuestra Universidad siempre ha sido un espacio de diálogo abierto, donde las voces de las y los estudiantes son escuchadas con respeto”.

No obstante, advirtió que la institución no tolerará la utilización de esas causas legítimas por parte de actores externos para violentar la vida universitaria. “Lo que no vamos a permitir es que personas ajenas vengan a agredir a nuestras trabajadoras y trabajadores… o a dañar el patrimonio de todos. La protesta legítima siempre será respetada, pero la violencia y la intromisión externa no tienen cabida en nuestra universidad”.

El conflicto en Rectoría evidenció la tensión entre las protestas estudiantiles y la presencia de grupos con intereses distintos. La UdeG señaló que estas prácticas buscan desvirtuar el sentido de la protesta pacífica y legítima del alumnado.

Finalmente, Becerra hizo un llamado a la unidad de la comunidad universitaria y reiteró que la prioridad será la seguridad. “Nuestra prioridad es la tranquilidad de las y los universitarios”.

Insistió en mantener abiertos los canales de diálogo, pero dejó en claro que la violencia no será aceptada como medio de presión.

