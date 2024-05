Directivos de Confío en México y las organizaciones civiles afines, su membresía y liderazgos, acordaron salir a votar a primera hora de este domingo 2 de junio, a fin de cumplir con dicha responsabilidad cívica, así como exhortar a familiares y amigos a que hagan lo propio, y participar como observadores externos de la elección.

El líder de la agrupación, Salvador Cosío Gaona, expresó, “será una jornada crucial y un parteaguas en la vida nacional y sobre todo de Jalisco”, esto lo dijo en la reunión celebrada la mañana de este viernes.

Llamó a estar atentos a que todas las personas con las que se tiene contacto y cercanía en lo familiar, en las diferentes actividades socio productivas, y que de alguna manera les escuchan, exhortarlos a que acudan a las casillas.

Cosío Gaona externó su deseo de que sea una jornada pacífica, festiva y en paz.

En cuanto a la labor que desempeñará Confío en México durante la jornada dominical, apuntó que cumplirán una función de observadores externos.

“Estaremos vigilantes de que no se cometan ilegalidades; que no se coaccione a nadie, que no se presione a las personas, buscando evitar que voten libremente. Y en caso que observemos cualquier irregularidad haremos las denuncias correspondientes ante las autoridades exigiendo garantías para que se realice la elección sin obstáculos y se sancione a quienes quieran violentarla”, señaló.

El presidente de Confío en México, dijo que se espera una participación copiosa en Jalisco “y creo que estaremos dando un ejemplo de civilidad”.

Deseó a todos los ciudadanos que de alguna u otra forma estarán participando activamente en las casillas, una exitosa y pacífica jornada.

“Hay que reconocer la labor de quienes seguramente harán un gran trabajo en las casillas electorales, tanto como funcionarios como representantes de diversas fuerzas políticas, porque la elección la hacemos todos, los que estamos activos votando y promoviendo el voto”, añadió.

