Al presentar sus propuestas sobre recuperación de espacios públicos e infraestructura, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, afirmó que buscará que el Paseo Alcalde tenga un enfoque cultural, alentando la apertura de librerías o bibliotecas en la zona.

Además, argumentó que su intención es orientarlo para que sea algo parecido a los corredores de arte urbano que hay en los alrededores del Centro Nacional de Arte y Cultura Pompidou de París.

Lo dijimos desde el principio: aquí venimos bien y de buenas a proponer, a mostrar una ruta de trabajo que mejore la vida de las y los tapatíos. Por eso cada semana presentaremos los distintos ejes de trabajo que queremos implementar en la ciudad. pic.twitter.com/n58hpzq23W — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 12, 2021

"Bares no, ni micheladas, ni antros; eso no puede estar. Fray Antonio Alcalde tiene que ser un corredor dirigido a la cultura, lo que estamos buscando es que se convierta en un corredor de arte urbano, muy parecido a lo que se tiene alrededor del Pompidou de París; corredores urbanos que estén dedicados a la cultura. No tiene que ver con antros, bares, con micheladas o alitas; nada de eso", dijo.

Además, planteó analizar la posibilidad de continuar el Paseo Alcalde hasta Plaza Juárez.

Al presentar su eje de propuestas "Guadalajara bien chula", el aspirante esbozó planes para mejorar el funcionamiento de servicios públicos, que parques y espacios públicos estén limpios e iluminados. Refirió que destinaría inversión para prevenir inundaciones.

El emecista anticipó que revisará las concesiones de servicios municipales, como la recolección de basura o puntos limpios. En materia de ordenamiento dijo que continuará con los programas actuales para el crecimiento de la ciudad y promover el desarrollo orientado al transporte, principalmente en los corredores del Macrobús y Tren Eléctrico.

También adelantó una política social para permitir construir un piso más en viviendas y aumentar la densidad de población. Además de planes para rehabilitar el Centro de la ciudad para aprovechar la infraestructura, equipamiento y servicios existentes.

Sobre el eje "ciudad equipada" dijo que impulsará la habilitación de andadores y banquetas, reforzar espacios culturales y deportivos e infraestructura ciclista. Refirió planes de renovación urbana en avenida Hidalgo y Vallarta; parques de bolsillo en algunas esquinas y andadores peatonales en vías como avenida Patria, Américas y Acueducto.

En el rubro de ciudad verde, el emecista consideró que se requiere recuperar arbolado en distintas zonas del municipio e impulsar la captación de agua de lluvia. Anticipó un programa de azoteas frescas, para en una primera etapa pintarlas de blanco y posteriormente sean azoteas verdes, alentar los edificios verdes e incrementar los jardines polinizadores en la ciudad.

El candidato reiteró la intención de construir dos Centros Comunitarios Colmena en las colonias Miravalle y Rancho Nuevo. También crear un centro cultural en la colonia Santa Cecilia. Adicionalmente se renovarían espacios deportivos y con el programa "escuelas con estrella" mejorar infraestructura de planteles educativos.

Lemus Navarro comentó que modificaría el actual impuesto a la densidad que se cobra en Guadalajara para que todo lo recaudado se destine a obra pública.

El candidato de MC presentó a Bernardo Fernández Labastida como nuevo coordinador general de su campaña; esto luego de que Eduardo Martínez Lomelí retomó funciones como regidor y fue designado alcalde interino de Guadalajara.

GC