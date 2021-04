Pablo Lemus ve impugnación a su candidatura como guerra sucia de Morena

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, calificó como guerra sucia en su contra la impugnación a su candidatura presentada por Morena; argumentó que es una estrategia jurídica basada en mentiras por el temor que le tienen a su proyecto.

"Piden a los Tribunales, al Instituto Electoral que me quiten la candidatura porque consideran supuestamente que hay una reelección, cuando los propios Institutos Electorales estatales y los Tribunales han marcado y remarcado que cuando se trata de municipios distintos no existe ninguna reelección. Les vamos a ganar jurídicamente y en la calle, presentan esto porque tienen pavor porque saben que no me pueden ganar en la calle, con la gente", aseveró el emecista en un video difundido en redes sociales.

Lemus Navarro tachó de incongruentes a los morenistas por recurrir a estrategias de las que en el pasado se quejaron.

"Miren la incongruencia de Morena, hoy quieren descarrilar mi candidatura como hace algunos ayeres alguien trató de descarrilar a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, quieren hacer lo mismo", añadió.

Lemus insistió en que la impugnación es parte de la guerra sucia en su contra, confió en que no prosperará y que las autoridades electorales le darán la razón.