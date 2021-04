Elecciones Jalisco 2021: Le quitan candidatura a Luis Munguía en Vallarta

Más de un día después del inicio de sesión para resolver los registros de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, representación proporcional y planillas a munícipes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) concluyó la revisión de las postulaciones, pues se exhibió un desorden en el recopilado de expedientes que tomó horas aclarar.

Entre las resoluciones del organismo, se negó la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puerto Vallarta, la cual le habían otorgado a Luis Ernesto Munguía González, quien renunció a su militancia a Movimiento Ciudadano (MC).

El argumento para rechazar el registro es que Munguía había participado como precandidato para una diputación federal por MC; sin embargo, renunció para contender por otro partido, lo cual no estaba permitido por el Código Electoral.

La representante del partido, Érika Ramírez, objetó que Munguía no concluyó el proceso de precandidatura con MC, además de que el cargo que buscaba no era local, sino una diputación federal, por lo que no se le debía negar el registro a la alcaldía por el Verde.

Chocan por inicio oficial de campañas

Pedro Kumamoto, quien busca la alcaldía de Zapopan en el partido Futuro, pospuso su arranque de campaña oficial debido a que sigue a la espera del aval oficial del IEPC. “Estamos siendo respetuosos de lo que es la ley”, expresó y criticó el “poco interés” de aquellos partidos que ya iniciaron sus campañas sin el aval del IEPC.

Ante estas palabras, su contrincante por el Partido Verde, Salvador Cosío, acusó que los simpatizantes de Futuro estén haciendo lo que denuncia Kumamoto. “Eres mentiroso e intentas manipular la opinión pública ‘navegando con bandera de ...’, pues tus brigadas pagadas han estado activas ondeando banderas y tratando de pegar calcas en avenidas de Zapopan. Además, la ley establece claramente el día de inicio de campaña”, afirmó.

JL