Elecciones Jalisco 2021: Gómez Rueda ya ha recibido propuestas para contender

Luego de que María Gómez Rueda, diera a conocer su renuncia a la precandidatura por la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano (MC), aseguró haber recibido ya diversas propuestas para sumarse a otros partidos políticos.

Sin embargo, Gómez Rueda, quien este martes pidió licencia indefinida a su cargo como regidora de Zapopan, señaló que todavía no decide a cuál de estos agrupamientos se integrará, pues “debe analizar las condiciones que le ofrecen” para continuar en la contienda política rumbo a las elecciones de 2021.

"De lo que estoy segura es que sí quiero seguir participando en este proceso electoral”

“He recibido varias invitaciones, después de mi publicación de ayer, de diferentes partidos para poder integrarme a participar en sus filas, pero todavía no tengo definido en qué espacio participaré para seguir defendiendo las causas que me mueven. Dependería prácticamente de lo que me ofrezcan y de las garantías que me hagan, que me ofrezcan participar en un espacio seguro en donde no haya simulaciones, pero de lo que estoy segura es que sí quiero seguir participando en este proceso electoral”, expresó.

Lo anterior, dijo María Gómez, debido a que considera que desde la política se pueden transformar realidades, por lo cual no se rendirá y continuará aferrándose a la contienda que arranca el próximo 4 de abril, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Por otra parte, la regidora reiteró que la decisión de renunciar a la precandidatura se debió a que no veía condiciones dentro del partido para desarrollar sus propósitos, por lo cual decidió retirarse antes de que dieran a conocer al candidato que contenderá por la alcaldía desde Movimiento Ciudadano.

“Yo tengo muy claro y es una convicción muy firme que hacer política no vale la pena si no luchas por una causa. En este caso la causa con la que estoy comprometida es luchar por la igualdad, por la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social, lo hice por defender mis causas”, expresó.

NR