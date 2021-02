Elecciones Jalisco 2021: David Hernández plantea mejoras de seguridad en Tlaquepaque

David Hernández, precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Ayuntamiento de Tlaquepaque planteó, en un mensaje dirigido a los militantes, mejorar la seguridad con la participación de los ciudadanos.

“En el municipio no hay acciones equitativas. Hay diferencias de un lado a otro. Esto acentúa la inseguridad, no hay día que no aparezca el municipio en la nota roja. No se puede resolver el tema sin coordinación con la gente”, expresó el aspirante durante una entrevista con esta casa editorial.

Además, Hernández resaltó que sólo ha habido cambios en la Dirección de la Policía “y no orden en el tema”, por lo que se tendría que capacitar y dar equipo moderno a los agentes.

“Hay zonas en que los jóvenes ven a la Policía y le tienen más miedo que confianza y eso se debe cambiar. Si no acompañamos con un eje de recomposición social no habrá resultados y también debemos hacer trabajo coordinado con los jóvenes para retirarlos de la delincuencia”, dijo.

En el tema de la pandemia por el COVID-19, criticó la falta de implementación de políticas integrales, pues “a los adultos mayores no nos dejan entrar a los supermercados, pero los bares, restaurantes y cervecerías están llenos”.