COVID-19: Tiendas ponen ejemplo a Gobierno con horarios para adultos mayores

"Muchos no tenemos quien nos haga las compras, y de todos modos cuando alguien nos lleva las cosas tiene uno contacto con personas que no sabe uno si se cuidan, si no se cuidan", reflexionó María Eugenia, una mujer mayor que acudió a hacer sus compras en uno de los pocos supermercados que les permiten el ingreso por las mañanas.

Lo anterior, debido a que las autoridades estatales ordenaron restringir que entren a los supermercados como parte de las medidas para reducir los contagios de COVID-19.

Ante esto, algunos supermercados idearon permitir que los adultos mayores entren a comprar solo por las mañanas, de las siete a las diez, cuando al haber pocos clientes se presume que es menor el riesgo de contagio por COVID-19.

Uno de esos lugares se encuentra en el centro comercial ubicado en Periférico y Colón.

"La primera vez que llegué a la una me dijeron que no podía entrar, les dije, '¿cómo le hago? Yo vivo solo', y me dicen que es solo de siete a diez. Les dije que si no se muere uno del COVID se va a morir uno de pulmonía, en la mañana hace frío, lo más fuerte. Ya para nuestra edad nos afecta un poquito más", se quejó Ernesto Aguilar, quien acude cada semana.

No obstante, reconoció que a esa hora el lugar está solo y pueden hacer sus compras más cómodo, pero sí le gustaría que ampliaran su horario. "Hay más mayores y a lo mejor más enfermas, aunque sea unas dos horas, cuando ya esté más calientito el ambiente".

Carlos Olmos Villarreal tampoco cuenta con familiares que lo apoyen, pero se mostró más cómodo con las restricciones, pues pocos se levantan temprano para hacer sus compras, lo que él aprovecha.

Sin embargo, cree que es "una tontería" el recortar los horarios en general, pues eso solo hace que la gente se aglomere.

"Me parece que tanto los supermercados como el transporte público deben prolongar horarios para que la gente, por las prisas, antes de que les cierren, se amontone".

María Eugenia festejó el haber encontrado esa opción. "A las ocho puede uno venir, en otros así estaba, yo no sé por qué lo quitaron".