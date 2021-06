Distantes y sin propuestas realistas y prioritarias es cómo Ariana, mujer transexual y vecina de la colonia Tetlán, al oriente de Guadalajara, vivió el último día del proceso electoral y de cara a las últimas horas para decidir su voto, concluye en que ningún candidato realmente ofreció soluciones para ella y comunidad.

Pasadas las 14:00 horas de este domingo, Ariana se acercó a su casilla correspondiente y ejerció su votó con la firmeza de que no hay interés mínimo por atender los retos y problemáticas que la comunidad LGBT y en especial las mujeres transexuales viven previo y durante la pandemia.

“La comunidad, como siempre, sale sobrando para todas las campañas electorales, no nos incluyen en nada, al contrario, siempre no están marginando para todo, pero éstas son de las campañas más fuertes cada tres años, pero también son las más falsas relativamente, porque se encargan de todo, menos de nosotras”.

Ariana, quien decidió acudir a ejercer su voto vestida de blanco de manera simbólica para reflejar la esperanza que aún tiene en México y para las mujeres transexuales, explicó que temas como la salud, certeza financiera y laboral son las peticiones que con urgencia su comunidad día tras día pone sobre la mesa.

"En salud, nosotras estamos yendo a Coesida y muchas organizaciones cuando alguna de las chicas se encuentra enferma, pero tampoco la mayoría tenemos acceso al seguro social, quitaron el Seguro Popular y pusieron el Insabi, pero no nos están dando tanto acceso tan fácil, si para la gente heterosexual no es fácil, para nosotras menos”.

Respecto a lo económico y lo laboral, Ariana comparte que las oportunidades también son escasas y complejas, además de que los prejuicios que las mujeres transexuales enfrentan, al dar por hecho que solo tienen como medio el trabajo sexual, complican las posibilidades de aspirar a una estabilidad más realista.

“Si la gente heterosexual mucha gente no tiene trabajo, imagínate nosotras por ser marginadas y estereotipadas en el trabajo sexual”, expresa Ariana al relatar que parte de sus retos diarios es el poder salir adelante por sus propios medios y también dar alimento a los 10 perritos que alberga en su casa, de los cuales tres han formado parte de su familia desde siempre y los siete restantes han sido rescatados, situación que también le ha generado conflictos con sus vecinos.

“Tengo dos trabajos y mantengo a 10 perros, tres son míos y los demás los he recogido de la calle y trabajo para ellos, para pagar mi casa, que además no soy bien querida en mi edificio, pero la verdad no me importa, porque ellos tienen a sus perros en la calle y yo no sé para qué quieren perros si los echan a la calle, ellos me pelean, pero mis perros adentro de mi casa no le hacen mal a nadie”.

¿Cómo vivió las campañas? Ariana es firme en reiterar que poco fue el acercamiento que los candidatos tuvieron a hacia su zona habitacional: “Las campañas son solamente para gente heterosexual, nada más. No es que esté votando por alguien en específico, porque realmente ni por él quería votar, pero si no voto por él va a entrar el famoso cambio y seguirá, buscaba un contrapeso”.

LS