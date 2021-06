Oficialmente, en Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapotlanejo ganaron la elección los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) Citlalli Amaya, Salvador Zamora y Ricardo Morales, respectivamente.

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco, los tres recibieron su Constancias de Mayoría.

Amaya resaltó que “es el logro de la voz de los ciudadanos que hicieron hacer valer su voto” y que el primer compromiso será bajar los índices de inseguridad, para lo cual comprará 100 patrullas y módulos móviles para distribuir en las zonas más inseguras.

También apostará a la formación de jóvenes a través de arte, cultura y deporte como prevención.

Además, hizo un llamado al excandidato de Morena, Alberto Maldonado a trabajar en unidad para generar resultados.

“El resultado está ahí. Los ciudadanos decidieron el rumbo de San Pedro Tlaquepaque, ya se hizo voto por voto, ya ganamos en las urnas y hay que respetar la decisión del pueblo y trabajar en conjunto. No me da temor (la impugnación), estamos confiados”, dijo. Añadió que anticipaba que Maldonado no aceptara su derrota.

Por su parte, Zamora afirmó que esta es la primera vez que un presidente municipal es reelecto en Tlajomulco, “lo que nos compromete aún más”

Como parte de la continuación de gestión, aseguró que se construirá la Línea 4, “con o sin dinero de la Federación”, para ella se necesitan alrededor de 11 mil millones de pesos.

Adelantó que le dará continuación a los proyectos como recuperación de viviendas, abastecimiento y gestión integral de agua, seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno, defensa del bosque La Primavera, saneamiento de la Laguna de Cajititlán y consolidación del Centro Universitario.

“Tlajomulco sigue siendo la cuna de este Movimiento”, mencionó.

Indicó que regresará para concluir la actual administración en cuanto la ley se lo permita.

Mientras que Morales pidió creer en las instituciones y respetarlas, al mismo tiempo hizo un llamado a la unión a los zapotlenenses.

Sobre los seis votos de diferencia por los que le ganó al candidato de Morena, Gonzalo Álvarez, expresó que “estamos preparados para trabajar, pero también, junto con nuestro equipo de abogados, por si Morena impugna. Está en su derecho de hacerlo”.

Subrayó que, aunque hubiera sido un voto, “la elección del municipio está dada y fue validada por el consejo electoral municipal, el consejo electoral distrital, donde se contó voto por voto, casilla por casilla, y nuevamente nos dieron el triunfo”.

Agregó que en el recuento, Morena defendió “con uñas y dientes” e hizo un llamado a que se respete la voluntad del municipio.

Sin embargo, afirmó que buscará platicar y tener acercamiento con Álvarez pues no lo conoce, mientras que al resto de candidatos sí pues “son personas del municipio, son amigos y compañeros. A él no tengo el gusto de conocerlo. No ha estado en Zapotlanejo ni inmiscuido dentro de la sociedad”.

Expresó que, aunque es hermano del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, confía en que las instituciones hagan lo propio sin presiones.

