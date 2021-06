Dar seguridad a Tlaquepaque, prioridad de Citlalli Amaya

“Lo más importante es que nuestro Gobierno siga siendo cercano con la población, se trabajará de la mano con la gente”, subraya Citlalli Amaya, ganadora de la elección por la alcaldía de Tlaquepaque.

Adelanta que en los primeros 100 días de su administración se concentrará en el rubro de la seguridad pública. “Vamos a apostarle a regresarle la tranquilidad a nuestras familias”.

El plan se focalizará en acciones preventivas, “pero también desde una visión metropolitana, incluso con una visión federal”.

El compromiso es que durante los primeros tres meses se adquieran 100 patrullas, “que se duplique el equipo táctico de la corporación” y se pongan en marcha módulos móviles dotados de tecnología para que tengan presencia en los sectores con altos índices delictivos.

Acentúa que tiene una visión clara sobre la asignación de los recursos públicos que se administrarán en su gestión. “Hay 600 millones de pesos para repartirlos en obra pública”.

Tlaquepaque está viviendo un momento histórico. Hemos refrendado dos Gobiernos previos y ahora el que estamos por impulsar

En ese periodo se adquirirán también seis camiones recolectores de basura y cuatro ambulancias. Se trabajará en el acceso universal al agua potable, en el manejo de las aguas residuales y en la mejora de la gestión. También apuesta por una agenda para prevenir la violencia de género.

Agrega que dará continuidad a varios programas sociales. “Después estaríamos pensando en cómo activar programas nuevos”.

En temas económicos, proyecta generar al menos 15 mil nuevos empleos anuales, que los trámites para autorizar las licencias de construcción no superen los seis días y mantener una disciplina financiera para no adquirir deuda pública en el Ayuntamiento.

Debido a que las últimas dos administraciones fueron encabezadas por María Elena Limón (del mismo partido que Amaya: Movimiento Ciudadano), quien en febrero pasado solicitó licencia al cargo, la alcaldesa electa enfatiza que han roto una brecha “donde las mujeres hemos demostrado que, además de ser capaces de gobernar, somos capaces de dar buenos resultados. Estamos viviendo un momento histórico por la elección de las mujeres. Hemos refrendado dos gobiernos previos y ahora el que estamos por impulsar”.

La presidenta municipal electa de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, resalta que la continuidad de mujeres al frente del Ayuntamiento demuestra que además de ser capaces de gobernar, entregan buenos resultados. EL INFORMADOR/G. Gallo

Mi compromiso es no fallarles: Citlalli Amaya

Aunque la elección por la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque resultó cerrada, Citlalli Amaya, virtual ganadora, asegura que siempre se sintió tranquila y confiada de que recibiría el respaldo de la ciudadanía. “Es una de las mejores experiencias de mi vida. Ahora es un gran compromiso enfrentar este triunfo, es un gran compromiso no fallarles, seguir buscando resultados para el buen desarrollo de San Pedro Tlaquepaque. Sobre todo, no defraudar ese cariño que toda la gente me tiene”.

Detalla que durante la campaña visitó todos los sectores populares para que la gente conociera su plan estratégico de Gobierno.

Además de enfocar las primeras acciones del Gobierno en temas de seguridad, acentúa que uno de los rubros más importantes para lograr la reactivación económica de Tlaquepaque es la promoción turística del Pueblo Mágico. “Contamos con un centro histórico precioso, que es una visita obligada no solamente para quien vive en la zona metropolitana, sino para quien nos visita a nivel nacional o internacional”.

Para lograrlo, se organizarán más ferias gastronómicas, culturales, artísticas y se creará un corredor artesanal para superar la derrama económica anual de 600 millones de pesos.

Siempre van a encontrar en nosotros un Gobierno abierto, sobre todo dispuesto a colaborar para una visión metropolitana

“Ya tenemos identificados algunos talleres artesanales en donde vamos a buscar una ruta para que los visitantes puedan ver el trabajo, que es nuestra vocación por esencia ancestral. Que conozcan de viva fuente cómo es que, con esas manos maravillosas, nuestros artesanos transforman el barro y convierten realidades preciosas”.

Otra de las apuestas será mejorar las vialidades y fortalecer los servicios públicos, como las luminarias. “Hemos avanzado en cerca del 35% de las colonias que tienen luminarias LED. Debemos seguir avanzando para más iluminación”.

También se concentrará en los proyectos de saneamiento. “Por ejemplo, hay unas obras muy valiosas, como en El Vergel, que era un canal de aguas negras y luego se convirtió en un espacio deportivo, en un corredor de un espacio vivo”.

Resalta que trabajará en un proyecto para que las bibliotecas se conviertan en espacios más lúdicos. “Hay delegaciones que tienen bibliotecas, pero están obsoletas”.

El plan es convertirlas en espacios de formación para la niñez. “Que sean espacios que puedan visitar de una manera amena, de una manera lúdica”.

Las encuestas no votan

—En una contienda cerrada, ¿en qué momento tuvo la certeza de que había ganado?

—Lo más importante es nunca dejar de creer en ti. En ese sentido, tenía la gran confianza de que las encuestas, al final, no son las que votan sino que los ciudadanos son los que deciden.

Más allá de haber logrado un triunfo de una persona, es el logro de la voz de la ciudadanía, es la voz de la democracia. En ese sentido, siempre me sentí muy tranquila, muy segura, muy confiada, porque hay algo que no se puede equiparar o que no se puede comprar: es el cariño de la gente, la aceptación, la energía, la confianza.

Siempre me sentí muy tranquila, muy segura, muy confiada, porque hay algo que no se puede equiparar o que no se puede comprar: eso es el cariño de la gente

Por el contrario, no esperábamos que fuese una elección tan cerrada porque nuestro opositor (Alberto Maldonado) hizo una campaña que provocaba a la confrontación, pero como candidato tenía mucho desgaste.

—¿Qué significa para usted ser la segunda alcaldesa del municipio?

—Es una gran responsabilidad y también esa gran oportunidad de seguir abriendo esta brecha a favor de las mujeres, en donde las mujeres seamos tomadas en cuenta, no por el tamaño de nuestra cintura o la forma de nuestros tacones, sino porque demostremos que somos capaces y porque demostremos que somos unas grandes guerreras.

Hay muchas grandes mujeres que forman parte de este proyecto, grandes aliadas que les ha tocado representar algún cargo público. Nuestra jefa de Gabinete es mujer. Ya tendrán grandes sorpresas de cómo es que estaremos conformando este gran equipo de Gobierno. Muchas de las áreas serán representadas por mujeres.

Incluso, en el propio Cabildo son más mujeres que hombres. Una vez que esté ya conformado nuestro equipo de trabajo con las distintas representaciones, con las coordinaciones y los directores, les estaremos pasando esa agenda.

La seguridad y la reactivación económica forman parte de la agenda de la próxima alcaldesa de Tlaquepaque, así como mejorar los servicios públicos. EL INFORMADOR/Archivo

Capaces y con resultados

—¿Cuál es su apuesta en la agenda de género?

—Hemos roto una brecha donde las mujeres hemos demostrado que además de ser capaces de gobernar, somos capaces de dar buenos resultados.

Haremos una agenda en conjunto para evitar que siga habiendo violencia de género, donde las mujeres sean capaces de reconocer propiamente qué es la violencia. En ese sentido, como alcaldesa seguiré impulsando y dando condiciones para que las mujeres estén mejor.

Hay muchas políticas públicas que ya han emanado de nuestros Gobiernos previos, pensando en las mujeres. Nuestro Gobierno siempre ayuda a las jefas de familia que, por alguna circunstancia, les toca en la vida ser mamá y papá para sus hijos… ayudamos también a mujeres para que se atrevan a soñar, que se atrevan a impulsar una idea. Y esa idea convertirla en un negocio, que ese negocio ayude a que tengan una mejor estabilidad económica en sus familias.

—¿Qué lecciones tiene de la gestión pública en los últimos años?

—Lo que guardo y atesoro con mucho cariño son las distintas historias de vida que me ha tocado compartir, conocer y de alguna manera acompañar.

He tenido la gran fortuna de estar en distintos nombramientos. Construcción de la Comunidad es una de las áreas más sensibles y más bonitas que tiene el Ayuntamiento, por esa oportunidad que tienes de conocer a las personas y hacer una introspección a sus propias vidas.

Me quedo con esta gran responsabilidad que implica el que me hayan elegido para representarlos, pero también en esa búsqueda de seguir construyendo oportunidades para todas esas historias.

—¿De qué manera se preparó para llegar a este cargo?

—Es una preparación desde el conocimiento, desde la experiencia, también de conocer las distintas necesidades del territorio, son 348 colonias. Tengo la gran fortuna de decir que las conozco todas, que puedo pararme ahí y decir: a ver, esta colonia necesita esto… porque cada colonia tiene su propia esencia. Hay algunas necesidades que se les parecen, pero cada colonia tiene sus particularidades.

En ese sentido, me siento con una gran ventaja, porque puedo pararme y empezar a definir cuál es la ruta que juntos, ciudadanos y Gobierno, vamos a empezar a construir.

La mayor preocupación

—¿Contempla reelegirse como alcaldesa?

—No tengo contemplado qué pasará en el futuro. Soy una persona que vive aquí y en el ahora, dando lo mejor cada día. Mi mayor preocupación en este momento es no fallarle a la ciudadanía, porque finalmente me debo a la población.

—¿Qué acciones y programas planea cumplir en los primeros 100 días de Gobierno?

—La compra de las patrullas será una de éstas. La continuidad a los programas sociales que ya existen. Después, estaríamos pensando en cómo activar algunos programas nuevos.

Pero en los primeros 100 días, recuerden que la modificación al presupuesto es hasta el mes de noviembre. En ese sentido, estaríamos llegando a revisar las finanzas y posteriormente hacer tiros de mucha precisión. El compromiso más factible es la compra de 100 patrullas.

Citlalli Amaya apostó por trabajar en las colonias para ganarse el apoyo de la gente. ESPECIAL

Visión metropolitana

—¿De qué manera participará en proyectos con visión metropolitana?

—Tlaquepaque es una gran ciudad, pero también forma parte de una gran metrópoli. En ese sentido, tenemos que seguir trabajando con una visión metropolitana, donde haya una ciudad sin fronteras, en donde podamos responsabilizarnos cada quien de la parte que nos toca, pero también hacer cosas en conjunto, como la estrategia de la seguridad metropolitana o las estrategias a más largo plazo; por ejemplo, de desarrollo humano, de una visión de reactivación económica.

La trayectoria

En 2012, como candidata a una diputación por el Distrito 16 de Tlaquepaque, María Elena Limón visitó la colonia El Tapatío. En ese evento, Citlalli Amaya, quien ha vivido en ese sector, le solicitó que les ayudara a convertir un espacio abandonado en una unidad deportiva.

“Ella me dijo: ‘Sí, estaría padrísimo hacerla, pero lo primero que debemos hacer es ganar’. Mi respuesta fue: ‘¿Cómo te ayudo para que ganes?’”, recuerda Amaya.

Tras ese encuentro, Amaya decidió sumarse a Movimiento Ciudadano.

Aunque esa elección no se ganó, “me permitió conocer que Tlaquepaque no sólo necesitaba de una unidad deportiva, sino que tenía más de 66 colonias que necesitaban agua y drenaje”.

Así se mantuvo en el proyecto político de María Elena Limón, quien en 2015 fue elegida como la primera presidenta municipal de Tlaquepaque. En esa administración, Amaya fue regidora y, en 2018, fue elegida como alcaldesa interina.

En la actual gestión trabajó como coordinadora de Construcción de la Comunidad.

Opiniones

"Sí había ganas con ella. Citlalli Amaya ya había estado como presidenta interina, estuvo también en la promoción social anteriormente. Creo que sí trabajó y por eso ganó el municipio".

Jaz, dueño de un puesto de periódicos.

"Tenía muchas propuestas buenas... y mucha gente detrás de su partido.

Ojalá que todas sus propuestas se hagan realidad, para que no decepcione a la gente que la apoyó".

Yadira Velázquez, trabajadora.

"Tiene buenas propuestas, pero ganó porque detrás de ella está María Elena Limón. Triunfó por el buen trabajo que ya hizo. Citlalli Amaya puede hacerlo igual o hasta mejor".

Susana Martínez, comerciante.

"Ganó porque Movimiento Ciudadano trajo mucho turismo a Tlaquepaque. Lo consolidó como Pueblo Mágico. También trajo muchas esculturas donde la gente viene a tomarse muchas fotos".

Liliana Amézquita, estudiante.

