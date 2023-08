La dirigente de Acción Nacional (PAN) en Jalisco, Diana González, indicó que en este momento la prioridad para el partido es fortalecer la Alianza va por Jalisco con los mejores perfiles, mujeres y hombres, quienes puedan sumar al partido. Y que si bien Movimiento Ciudadano (MC) primero deberá resolver sus problemas internos, están dispuestos a recibir a quien desee sumarse.

“Debemos esperar que el partido MC tenga sus procesos internos. Desde luego que en nuestra Alianza por Jalisco hay cabida para todas las personas y ciudadanos de bien que quieran un mejor país, reconstruir el desastre que está dejando Morena a su paso, y ser una respuesta real y efectiva para las y los jaliscienses que quieren un mejor Jalisco, un mejor país”.

La dirigente estatal indicó que desde el partido serán pacientes con los tiempos, sobre todo en espera de que el Instituto Nacional Electoral determine cuáles serán las reglas a seguir, por ejemplo en temas de paridad de género en las gubernaturas de los Estados para, partir de ello construir la estructura, pero desde luego siempre abiertos y dispuestos a escuchar las propuestas que puedan sumar a la Alianza.

“No podríamos tenerlo porque de entrada no sabemos si será hombre o mujer, no sabemos si serán los propios partidos los que decidan en qué Estado va la mujer y en qué Estado van las mujeres, estamos en esa definición primero”, apuntó.

La separación se veía venir; Alianza está abierta a los buenos perfiles: Laura Haro

Para la presidente del PRI en Jalisco, Laura Haro, si bien la separación de Movimiento Ciudadano se veía venir desde hace tiempo ante los disgustos del gobernador frente al manejo de la dirigencia nacional, indicó que es incomprensible que Dante Delgado minimice la estructura en Jalisco, Entidad donde con más fuerza se ve al partido.

“En algo coincido con el gobernador, en que hoy Dante Delgado ha evidenciado que le gusta hacerle el trabajo sucio a Morena, que permanentemente tenga esta actitud de esquirol, y que confunda con que hay una tercera vía, pues nada es más falso que eso. Hoy hay una gran viabilidad, hoy el Frente es un proyecto, el único reducto que tienen las personas para ponerle un freno a Morena”, dijo la presidenta del PRI en Jalisco.

Por último, dijo, la Alianza está abierta a sumar a toda la oposición, a aquellas personas quienes compartan la misma convicción de retomar el rumbo del país. “Todas las personas son bien recibidas, lo hemos dicho, cabemos todas y todos, cabemos todos quienes tengan convicción, que como nosotros, tengan la valentía para enfrentar a un régimen dictatorial”, finalizó Laura Haro.

Hay lugar para quienes quieran sumarse: PRD

La presidente del PRD en Jalisco, Natalia Juárez, consideró que si bien el partido debe arreglar las diferencias internas que hay entre la dirigencia nacional y MC Jalisco, hay lugar en la Alianza Va por Jalisco, pero teniendo como prioridad a las personas que han creído en ella desde el inicio.

Lo anterior, además considerando que al ser partidos nacionales, las decisiones y acuerdos deben tomarse primero a nivel nacional.

“Pensar si hubiera espacios para las o los alfaristas tendríamos que dialogarlo primero con las dirigencias nacionales. Es pronto dar una opinión sobre los espacios que podrían tener, porque la fila es larga, ya que el frente ha tenido y generado mucha expectativa y deseo de participación en muchos sectores, cosa que celebro profundamente, pero podríamos ver qué condiciones habría para ellas o ellos en el supuesto que así ocurriera”, señaló Natalia Juárez.

Voz del experto

Augusto Chacón, coordinador del Observatorio Jalisco Cómo Vamos.

Conflicto impacta en esferas locales y nacionales

Para Augusto Chacón, coordinador del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, el cisma dentro del partido Movimiento Ciudadano (MC), entre el grupo alfarista y la dirigencia nacional, traerá consecuencias políticas a Jalisco e incertidumbre para las elecciones de 2024. Reconoce que si Alfaro y su grupo deciden ya no ir de la mano con Movimiento Ciudadano, se vislumbra un escenario complejo en materia electoral.

“Veíamos el debate que si era Pablo Lemus, o (Alberto) Esquer, Verónica Delgadillo o Clemente Castañeda (los candidatos a la gubernatura) y ahora esta incertidumbre al no tener ese vehículo que es MC ¿qué sigue? A final de cuentas no podemos perder de vista que Morena ha crecido y que con el empuje de Xóchitl Gálvez, el PAN tendrá crecimiento significativo, y que el PRI sigue siendo una fuerza que tiene empuje a escala territorial”.

Chacón reconoce que lo que pasa en Movimiento Ciudadano en Jalisco impactará a escala nacional y viceversa.

El especialista considera que si Movimiento Ciudadano en Jalisco buscará apoyar al Frente por México, es posible que encuentre muchos más coincidencias para respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez que el proyecto de Beatriz Paredes.

La plana mayor de emecistas locales se la juega con el gobernador de Jalisco

Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco mostraron su apoyo al gobernador luego de su distanciamiento con el dirigente del partido nacional, Dante Delgado. A través de un comunicado en conjunto, resaltan que desde hace 11 años han sido la primera fuerza política de la Entidad.

“Esto es reflejo de la construcción de un proyecto colectivo y el liderazgo indiscutible del gobernador… No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”.

Recordaron que MC nació en el Estado, por lo que el partido no se puede entender sin Jalisco y su liderazgo en el entorno nacional. “Aquí trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos. Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense. Por ello, este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco. Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador”.

El documento está firmado por el senador Clemente Castañeda y la senadora Verónica Delgadillo, por diputados y diputadas federales como José Mauro Garza, Sergio Barrera, Salvador Caro, María Elena Limón, Mirza Flores Gómez y Horacio Fernández. También por diputados y diputadas locales como Gabriela Cárdenas, Claudia Salas, Gerardo Quirino Velázquez, Paola Magaña Mendoza y Priscilla Franco Barba, así como presidentes municipales como Pablo Lemus, Juan José Frangie, Salvador Zamora y Citlalli Amaya.

Por otra parte, ayer el gobernador indicó que el grupo político todavía tenía mucho qué aportar y añadió que no tenía un jefe al cual rendirle cuentas.

“Estoy muy tranquilo con mi decisión, estoy mandando un mensaje claro que yo no acepto imposiciones de quienes desde la burocracia de los partidos se sienten los dueños de la política en este país (se refiere a Dante Delgado). Lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer para cuidar a nuestro Estado”.

Añadió que “en los próximos días podré platicar con mis compañeros de proyecto para acordar lo que sigue... lo que sí te puedo decir es que esto es mucho más que una decisión individual. Es importante que ahora procesemos como equipo los pasos que siguen. Somos un proyecto muy grande. Exigimos respeto. Las definiciones de lo que sigue en lo colectivo se tienen que tomar platicando y serán comunicadas en los próximos días. Este es un proyecto colectivo”.

