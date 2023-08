El Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciaron la instalación de una mesa para analizar los libros de texto, en la cual participan la Secretaría de Educación y la diputada Mara Robles.

De acuerdo con el gobernador, el objetivo es aportar ideas que permitan mejorar contenidos de libros y revisar los errores, así como plantear a la Secretaría de Educación Pública una ruta de trabajo de corto, mediano y largo plazo. Las conclusiones serán presentadas el próximo lunes.

"No queremos volver esto un tema político. Hay un mensaje de fondo en el que coincidimos el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara que es indispensable que las mamás y los papás sepan que los libros de texto no son un documento que promueve el comunismo ni que genere toda esta idea de documentos que van a acabar con las generaciones de jaliscienses, son una más de las muchas herramientas de trabajo. Es mejor que estén los libros a que no estén, aún con sus limitaciones y errores".

Por su parte, el rector Ricardo Villanueva opinó que los alumnos de educación básica "serán nuestros alumnos y nos preocupamos mucho por el perfil con el que ingresan. Entre mejor formados vengan, mejor".

Agregó que más de 36 académicos en la revisión de los libros, así como guías y libros de proyectos.

"Preocupa la información falsa que circula al respecto… y que los papás se quedan con mucha incertidumbre".

POR SI TE INTERESA: ¿Dónde ver los nuevos libros de la SEP en Internet si no soy estudiante?

OF