La candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga por la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, Lulú Barrera, encabezó su arranque de campaña ante miles de mujeres y hombres tlajomulquenses en compañía de la candidata a gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo; las dirigencias de los partidos coaligados, candidatos y candidatas a diputados locales y federales.

El arranque de campaña de Lulú Barrera enfrentó el deshonor del actuar de sus adversarios: “Estamos aquí, en un solar, porque ya sufrimos el primer golpe bajo, la presión naranja para que se nos negara lo que ya se nos había ofrecido, el espacio original en el que habíamos programado este arranque de campaña. Nos tienen miedo, porque representamos la esperanza y la certidumbre. Pero podemos con eso más.

“Como se ve, no estamos solas ni solos; nuestras compañeras y nuestros compañeros son los habitantes de Tlajomulco, un municipio que puede y quiere ser mejor”, agregó Lulú Barrera.

“Aquí estoy y aquí he estado, al servicio de todo el municipio. Soy diferente, no soy como otros que se dicen hechos en Tlajomulco, pero han estado fuera de aquí al servicio, no de un pueblo entero sino de una sola persona con doble personalidad, con un nombre que confunde, pues nadie sabe si se llama Pablo Alfaro o Enrique Lemus, con un estilo bipolar de simular, patriarcal, prepotente y narcisista.

Dijo también que "ese tipo de gente creen que Tlajomulco es de ellos, pero ellos sólo son dos y nosotras y nosotros somos todo Tlajomulco, un municipio libre, sin amo”.

Los daños de los gobiernos recientes

Lulú Barrera explicó cómo los recientes gobiernos de Tlajomulco han dañado al municipio: “Han convertido a Tlajomulco y a toda la zona metropolitana en una maqueta de caprichos de escritorio y plagios de Internet. Donde hubo árboles, sembraron bolardos. Donde hubo paz, sembraron violencia. Donde hubo servicios, sembraron indiferencia. Donde hubo verdad, sembraron simulación.

“Ellos ignoran Tlajomulco, lo desconocen, por eso improvisan mesas con expertos para que les digan qué pudieran hacer. Nosotras y nosotros respetamos a los expertos, por eso tenemos años escuchándolos. Pero hay una gran diferencia, nuestras expertas y nuestros expertos son las y los habitantes de Tlajomulco. ¿Quién es experto en juventud, si no los mismos jóvenes? ¿Quién es experto en amas de casa, si no las mismas amas de casa? ¿Quién es experto en banquetas, calles y avenidas, si no quienes las usan?”, agregó.

La única candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco explicó que “debido a los malos gobiernos de sonrientes simuladores, en Tlajomulco la pobreza extrema aumentó un 50 por ciento durante los últimos cinco años. La pobreza y la pobreza extrema afectan a 75 por ciento de los tlajomulquenses”.

Lo que las y los tlajomulquenses han expresado a Lulú Barrera dijo que "necesitan comedores comunitarios, becas, desayunos y comidas escolares, apoyos a estudiantes de educación media y superior, apoyos para mujeres jefas de familia con grandes carencias. Necesitan servicios públicos eficientes. Quieren que se haga la luz, que haya alumbrado público. Quieren agua y que sea agua limpia. Quieren calles por las que se puede transitar. Quieren recolección de la basura. Quieren lo básico, lo que es responsabilidad municipal”.

“Por supuesto, quieren seguridad, quieren cero violencia, quieren poder volver a pensar que su Tlajomulco puede vivir en paz. Rechazan la violencia, lo que incluye la violencia del mismo gobierno. Quieren tener una cultura familiar, vecinal, comunitaria, social, de la paz”, añadió Lulú Barrera.

Tlajomulco es líder nacional en viviendas abandonadas

Lulú Barrera explicó que los tlajomulquenses quieren “que se haga algo para habitar miles de casas que hoy están desocupadas y en abandono, en fraccionamientos que actualmente son tierra de nadie, un absurdo que significa que tenemos decenas de miles de casas vacías y miles de familias sin tener dónde vivir, absurdo que se debe a gobiernos corruptos y desarrolladores inmobiliarios inmorales”.

Mis propuestas son las propuestas de las y los tlajomulquenses: Lulú Barrera

En su discurso mencionó que “nuestras expertas y nuestros expertos, las y los habitantes de Tlajomulco, quieren transporte público eficiente, incluyente y seguro, pero para todo el municipio, también en las delegaciones municipales y fraccionamientos. Quieren que se proteja el medio ambiente, que es su medio ambiente, su entorno, para preservar bosques, áreas verdes, el agua, incluso a los animales de compañía.

"En congruencia, a ellas y ellos, les pido que hagamos la diferencia, que construyamos nuestro futuro, que confiemos en nuestro trabajo, que protejamos el verde de nuestra naturaleza, que vivamos con el amor social y familiar de nuestra alma morena”, concluyó la única candidata a presidencia municipal de Tlajomulco.

