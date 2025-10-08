Marisol Palacios asume coordinación de la fracción de Morena en Tlajomulco

Desde el 1 de octubre de 2025, la coordinación de la fracción municipal de Morena en Tlajomulco fue asumida por la regidora Marisol Palacios, titular de la Comisión de Educación, Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de dicho municipio.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la regidora agradeció el respaldo de sus compañeros regidores Daniel Osorno y Alberto Fernández, quienes se suman a la nueva etapa de trabajo conjunto.

Marisol llamó a la militancia y a los representantes de Morena en el municipio a mantener la unidad y trabajar con responsabilidad en favor de la transformación y el bienestar de los tlajomulquenses.

"En esta coordinación trabajaremos con responsabilidad y compromiso, siempre pensando en el bienestar de nuestra gente y en la transformación que nos une.

Hoy más que nunca, hago un llamado fraterno a toda nuestra militancia para mantenernos unidos, fuertes y comprometidos con los principios que nos inspiran: la transformación de nuestro país y el bienestar de nuestra gente".

Lulú Barrera y Blanca Lorena Ortega, también regidoras del partido en Tlajomulco, declinaron integrarse al proyecto.