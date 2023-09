Las fechas para el inicio de las campañas de cara a la elección de 2024 ya día están más cerca, y ante ello las figuras quienes busquen contener por un cargo deben comenzar a tomar decisiones ante sus aspiraciones políticas.

De acuerdo con el hoy alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, será el próximo 3 de noviembre.

"Lo que ya está confirmado es que las precampañas electorales en Jalisco iniciarán el día 3 de noviembre, entonces muy probablemente mi licencia será unos días u horas antes de ese día", dijo Pablo Lemus.

Lemus se dijo confiado del proceso que se seguirá dentro de Movimiento Ciudadano para elegir a la persona que será la candidata de este partido por la Gubernatura de Jalisco, pues dijo, todas y todos están de acuerdo en que debe haber diálogo, consenso y negociación, "ya que saben que cada uno y cada una tiene perfiles distintos en diferentes ámbitos de la política".

Señaló que él no se ve en alguna diputación o senaduría, e insistió en que va por poder competir por el Ejecutivo del Estado.

Por otra lado, Lemus Navarro señaló que está de acuerdo en que se utilicen todos los recursos necesarios para poder definir a la figura que competirá por el partido naranja, sean encuestas, debates, o simple diálogo.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, indicó que esperará hasta el último momento, en diciembre, para poder seguir trabajando en el municipio.

Sobre el proceso interno para definir candidaturas municipales, Juan José Frangie prefirió no adelantar algo al respecto, y dio el crédito a Movimiento Ciudadano respecto del movimiento de fichas.

"Todo va a depender del partido, ahí si yo no me meto en este tipo de cosas. Yo, como les he dicho, estoy para servir tres años más de Zapopan, y si ellos quieren y la ciudadanía quiere, pues yo estoy puesto", finalizó el munícipe tras la presentación de las Fiestas de Octubre este lunes.

