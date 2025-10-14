El pasado 30 de septiembre, la terraza Kayoli se transformó en el escenario ideal para una doble celebración. los heramnos Rodrigo e Isabella López de Nava Calzada compartieron con amigos y todos sus seres queridos la alegría de cumplir cinco y cuatro años, respectivamente, en una increíble tarde planeada a cada detalle por sus padres, Montserrat Calzada y Ángel López de Nava.

La colorida fiesta de cumpleaños se dividió en dos mundos: Por un lado, Rodrigo eligió los automóviles de Hot Wheels como inspiración, mientras que Isabella optó por el encanto de La Cenicienta, logrando una combinación que emocionó a niños y niñas por igual.

Más de 90 pequeños y sus padres fueron parte de esta celebración, que incluyó juegos, inflables y un menú de antojitos mexicanos en un ambiente cálido, alegre y lleno de diversión para los festejados. Los regalos no se hicieron esperar: juguetes, ropa y sorpresas que hicieron brillar los ojitos de los cumpleañeros. ¡Felicidades!

