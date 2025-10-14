Martes, 14 de Octubre 2025

¡Doble festejo, doble diversión! La magia de Isabella y la velocidad de Rodrigo

Con una sonrisa de oreja a oreja y mucha energía, los hermanos Rodrigo e Isabella López de Nava Calzada demostraron que cumplir años puede ser toda una aventura

Por: Christian Pérez

Rodrigo e Isabella López de Nava Calzada, con sus papás Montserrat Calzada y Ángel López de Nava, y los personajes de La Cenicienta y Hot Wheels. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de octubre 2025

Natalia y Pablo Murillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sandra Villalobos y Amalia Cordero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lucas Palafox y Marisa Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de octubre 2025

Romina Morales y Brenda De Santiago. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Daniela Carlón y María Pía Bernal. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luisa Ramírez y Matea Pérez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de octubre 2025

Zac Orozco y Leo Márquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Romina Salazar y Miriam González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de octubre 2025

Alessa y Máximo Alvidres con Aylin Chavira. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Santiago y Rodrigo Sánchez con Che Eguiarte. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de octubre 2025

El pasado 30 de septiembre, la terraza Kayoli se transformó en el escenario ideal para una doble celebración. los heramnos Rodrigo e Isabella López de Nava Calzada compartieron con amigos y todos sus seres queridos la alegría de cumplir cinco y cuatro años, respectivamente, en una increíble tarde planeada a cada detalle por sus padres, Montserrat Calzada y Ángel López de Nava.

La colorida fiesta de cumpleaños se dividió en dos mundos: Por un lado, Rodrigo eligió los automóviles de Hot Wheels como inspiración, mientras que Isabella optó por el encanto de La Cenicienta, logrando una combinación que emocionó a niños y niñas por igual.

Más de 90 pequeños y sus padres fueron parte de esta celebración, que incluyó juegos, inflables y un menú de antojitos mexicanos en un ambiente cálido, alegre y lleno de diversión para los festejados. Los regalos no se hicieron esperar: juguetes, ropa y sorpresas que hicieron brillar los ojitos de los cumpleañeros. ¡Felicidades!

