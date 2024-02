Con el compromiso de regresarle la ciudad a las y los tapatíos y hacerla la mejor ciudad para vivir, esta mañana, Diana González se registró como precandidata a Guadalajara por la coalición Fuerza y Corazón por Guadalajara.

En entrevista realizada en la sede del PAN Jalisco, la abanderada aseguró que llega fortalecida a la contienda por la capital tapatía.

Comentó que ya ha visitado varias colonias a invitación de los vecinos, donde ha tenido la oportunidad de palpar el respaldo de la ciudadanía y también escuchar sus carencias.

“En varias ocasiones nos han invitado a colonias y lo que vemos en la gente es desde luego que hay mucha inseguridad… con muchas ganas de recuperar la ciudad para nuestras familias y nuestros hijos y sobre todo con mucha esperanza”, dijo.

Añadió que la campaña iniciará el próximo 30 de marzo como lo marca la ley.

“Por lo pronto, vamos a hacer todos los panistas y todos los ciudadanos de bien, una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país, para promocionar a Xóchitl Gálvez”, aclaró.

González también dijo, que la ciudad debe ser la “joya de la corona” para los ciudadanos y no para los grupos de poder que la han usado en los últimos años como trampolín político.

“Nuestra ciudad tiene mucho tiempo que no es gobernada como se debe, no está siendo gobernada, porque solamente la usan como un trampolín para buscar otros cargos y nadie está viendo las grandes complejidades que tiene nuestra ciudad, entonces la idea es que podamos regresarle Guadalajara a los tapatíos y hacer la mejor ciudad para vivir”, aseguró.

Dijo que el principal reto que tendrá será lograr construir comunidad, porque eso ayudará a obtener la preferencia en las votaciones del 2 de junio.

Además añadió que se siente fortalecida y con optimismo de cara las elecciones.

“Hay un 30 por ciento de ciudadanos que no han decidido su voto y ahí tenemos una gran oportunidad, porque esos ciudadanos claramente no van con Morena y no van con Movimiento Ciudadano”, explicó.

Detalló que se requiere de mucho diálogo para construir conjuntamente la ciudad y por ello representantes de la sociedad civil fueron incluidos en su planilla.

