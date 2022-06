El Salto: Papá de Emanuel, policía caído en enfrentamiento, ya no pudo festejar el Día del Padre con su hijo

Don Rogelio González, papá de Emanuel González Bucio, de 28 años, policía caído durante el enfrentamiento ocurrido la noche del miércoles en la colonia San Lorenzo, en El Salto, dijo que por cuestión de horario y trabajo no se habían reunido para festejar el Día del Padre. Hace unos días, su hijo le había llamado por teléfono para reunirse a comer y celebrar; asimismo, le dijo que le tenía una sorpresa que quedó pendiente tras la muerte del joven.

“Era un hombre de mucho valor, independiente, decidido, nadie lo obligaba a nada, él decidía por sí mismo"

En el homenaje de cuerpo presente de su hijo llevado a cabo en la Plaza Juárez, en el centro de El Salto, Rogelio estaba conmovido en el último adiós de su ser querido, al cual lo consideró independiente y dedicado.

“Era un hombre de mucho valor, independiente, decidido, nadie lo obligaba a nada, él decidía por sí mismo, desde que salió de la universidad quería ser policía y él con valores salió. No tenemos el mismo horario y si acaso por teléfono, hace días me llamó y me dijo que me tenía una sorpresa, previo al Día del Padre hablamos, me quería llevar a comer y me quería festejar junto con sus hijos y ya no se pudo, quedó pendiente”, comentó.

Rinden homenaje a policías asesinados durante enfrentamiento en El Salto

González Bucio, que apenas tenía dos años en la comisaría, estaba en evaluación para un programa en el que se convertiría en instructor formador de policías. No lo culminó; deja a dos hijos huérfanos.

Arturo Coronado Díaz, de 37 años, apenas el 18 de junio había sido ascendido a comandante de la Policía de El Salto. Para su familia, él era muy entregado y profesional; esperan que el Ayuntamiento cumpla con la indemnización.

“Era excelente hermano, excelente policía, padre, era muy importante para su familia, era mi hermano"

Silvia Coronado, hermana del recién ascendido comandante, resaltó la dedicación siempre de su consanguíneo.

“Era excelente hermano, excelente policía, padre, era muy importante para su familia, era mi hermano, dijeron que sí le iban a dar el total apoyo del Ayuntamiento”, señaló.

Coronado deja a su esposa Martha, dos hijas y un hijo en desamparo tras su asesinato.

Por su parte, Daniel Vargas Magdaleno, de 31 años, había ingresado a la corporación el 10 de febrero de 2015. Hoy se despidió de su esposa Norma y sus cuatro hijos: tres mujeres y un hombre.

Ángel Reyes Urenda Blas, de 32 años, entró a la policía de El Salto el 10 de julio del 2019. Partió dejando a su esposa Brenda, y a dos pequeños, un niño y una niña.

Todos ellos acudieron la noche del miércoles a un reporte de privación de libertad de dos personas en la colonia San Lorenzo, fueron recibidos a balazos, rescataron a dos personas presuntamente plagiadas de una finca y al final fueron asesinados por varios civiles armados pertenecientes a una célula de la delincuencia organizada.

