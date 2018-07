El PAN, PRI y Verde impugnarán integración de próxima legislatura

Con división de opiniones en la interpretación de la fórmula de distribución de diputados plurinominales, el pleno del consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) validó la elección de diputados locales y la conformación de la próxima Legislatura estatal.



El acuerdo fue modificado de última hora con el respaldo de seis consejeros electorales y el voto en contra del presidente del organismo Guillermo Alcaraz Cross. Se ratificó que Movimiento Ciudadano (MC) tendrá una bancada de 14 legisladores, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) accedieron a ocho escaños cada uno. El PRI quedó como la cuarta fuerza con cuatro legisladores, PRD tiene dos curules, producto de su alianza con PAN y MC. El Partido del Trabajo y el Verde contarán con un legislador respectivamente.



Juan Pablo Colín, representante del PAN, ante el Instituto adelantó que su partido impugnará el acuerdo pues consideran que les corresponde otro espacio. También el diputado electo Héctor Pizano Ramos, afirmó que promoverán una inconformidad para buscar que al PRI se le asigne un legislador más. El ex presidente estatal priista aseveró que MC y PAN está sobrerrepresentados. El Partido Verde también impugnaría el acuerdo.



El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz, sostuvo que cada elección las discrepancias en la asignación de plurinominales hace que el asunto se vaya a tribunales y defendió el acuerdo original que presentó, en el que había asignados cinco legisladores priistas.



"Los partidos que consideran que no obtienen lo que les corresponde y no están de acuerdo quieren revisar, quieren fijar sus posturas. Esto terminará resolviéndose ya en los tribunales como ha sido habitual", comentó.



El IEPC declaró un nuevo receso y dejó pendiente la calificación de la elección municipal, asignación de regidores de representación proporcional y entrega de constancias de mayoría. También está pendiente el análisis para definir que partidos perderían el acceso a recursos estatales.



Proyección de integrantes de la 62 Legislatura



Movimiento Ciudadano



1.- Luis Ernesto Munguía González

2.-Mirza Flores Gómez

3.-Alejandro Hermosillo González

4.-Miriam Berenice Rivera Rodríguez

5.-Esteban Estrada Ramírez

6.-Priscila Franco Barba

7.-Jesús Cabrera Jiménez

8.-María Elizabeth Alcaraz Virgen

9.-Daniel Robles de León

10.- Martha Patricia Martínez Barba

11.-Salvador Caro Cabrera

12.- Jonadab Martínez García

13.- Mara Robles Villaseñor

14.-Ricardo Rodríguez Jiménez



PAN

1.-Gustavo Macías Zambrano

2.-José de Jesús Hurtado Torres

3.-Jorge Eduardo González Arana

4.-Adenawer González Fierros

5.-Carlos Eduardo Sánchez Carrillo

6.- Irma de Anda Licea

7.- Claudia Munguía Torre

8.- José Hernán Cortés Berumen

Morena



1.-Arturo Lemus Herrera

2.-María Patricia Meza Núñez

3.- Norma Valenzuela Álvarez

4.- Israel Espanta Tejeda

5.- Bruno Blancas Mercado

6.-Erika Pérez García

7.- Oscar Arturo Herrera Estrada

8.- Óscar García Lomelí



PRI

1.-María Fernández Ramírez

2.-Héctor Pizano Ramos

3.- Jesús Zúñiga Mendoza

4.- Sofía Berenice García Mosqueda



PRD

1.-Enrique Velázquez González

2.-Gerardo Quirino Velázquez Chávez



Partido Verde

1.-Rosa Angelica Fregoso Franco



Partido del Trabajo

1.- María Esther López Chávez

