El IJCF firma convenio para fortalecer la identificación forense

Con el objetivo de fortalecer los procesos institucionales relacionados con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (LAB-CO) establecieron un convenio de colaboración.

El mismo se firma como parte del proyecto “Construyendo alianzas para encontrar e identificar personas desaparecidas y no localizadas”, impulsado por LAB-CO con financiamiento de la Unión Europea.

“Esta organización está dando un apoyo logístico, análisis de nuestros procesos en cuanto a la Identificación Humana, con lo cual vamos a mejorar los procesos que tenemos, optimizarlos, con la colaboración que ellos tienen, una vez que lo haya analizado. Y también, nos van a apoyar con procesos tecnológicos que van a ser de mucha ayuda para agilizar la identificación de las personas”, dijo al respecto de esta acción Alejandro Axel Rivera Martínez, director General del IJCF,

El convenio contempla la colaboración, asesoramiento, investigación y difusión tendientes a fortalecer el desempeño institucional, la formación, capacitación y actualización del personal del IJCF, señaló el IJCF a través de un comunicado.

Luis Amador, Coordinador de Proyectos de Análisis Criminal de LAB-CO, refirió que el objetivo es colaborar desde lo local para mejorar procesos y encontrar esquemas de innovación.

“Este convenio que estamos firmando con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses busca encontrar cuáles son las mejores soluciones y los procesos más innovadores para la búsqueda y la identificación humana”, destacó Luis Amador.

Saber más:

LAB-CO es un laboratorio de innovación y soluciones en materia de políticas públicas, a partir del trabajo colaborativo con las instituciones y organizaciones para co-diseñar soluciones sostenibles y adaptadas a las realidades. Trabajan bajo cuatro premisas: Enfoque en contextos locales; Probar, aprender, iterar y adaptar; generación de evidencia y la incorporación de tecnología.

MF