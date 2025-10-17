Rescatan al "Flaco"; perro abandonado en un domicilio de El Salto

Policías de Investigación de la Vicefiscalía en Investigación Regional lograron el rescate de "Flaco", un perro que se encontraba en abandono en el municipio de El Salto.

El rescate se logró gracias a una denuncia ciudadana realizada a través de redes sociales.

El pasado 15 de octubre, agentes de la Fiscalía de Jalisco se presentaron en un domicilio en la colonia Cima Serena en el municipio mencionado. Las y los agentes especiales acudieron al lugar a corroborar la información del reporte y encontraron al can en condiciones de abandono, por lo que procedieron a sacarlo del domicilio con apoyo de las y los vecinos del lugar, quienes contactaron al dueño vía telefónica para que diera su permiso para realizar esta acción.

El rescate se logró tras abrir una ventana del inmueble con ayuda de vecinos de la región.

El "Flaco" fue entregado para su resguardo al personal de Protección Animal del municipio de El Salto, que lo trasladó hacia una veterinaria para su atención. No obstante, el presunto dueño del perro refirió que habría estado llevando a atención veterinaria al animal, por lo que se ofreció a presentarse ante esta Representación Social con la documentación correspondiente para poder continuar con las investigaciones y colaborar con las autoridades.

A la par se abrió una carpeta de investigación por el delito de presunta crueldad animal.

El caso muestra la importancia de la denuncia ciudadana así sea a través de redes sociales.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB