El 15 de junio empiezan aperturas viales en Periférico Norte

Será a partir de mediados del mes de junio cuando empiecen las aperturas parciales a la circulación en Periférico Norte, tras meses de obras de trabajos de instalación en concreto hidráulico y la construcción del Viaducto Belenes.



El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, realizó un recorrido de supervisión de obras en Periférico Norte, junto al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia.



Allí se anunció que ambas obras, en conjunto, llevan un avance general del 70 por ciento.

En ambas tenemos un avance promedio de 70 por ciento.

En el caso de la colocación del concreto iremos abriendo tramos ya concluidos a partir de junio y hasta julio.

Viaducto Belenes estará concluido en septiembre. pic.twitter.com/VNBAYtL643 — Netza Ornelas (@NetzaOrnelas) 21 de mayo de 2018



"La primera entrega será de Juan Gil Preciado hacia Pino Suárez, la fecha está por definir, pero será en el mes de junio; también la parte de Tabachines hacia Alcalde será otra de las entregas, también la parte donde está la zona del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) hacia viveros, será otra de las entregas, seguramente en junio", señaló Ornelas Plascencia.



La obra del Periférico Norte representan una inversión de 400 millones 980 mil pesos, y consta de la instalación de 27 centímetros de concreto hidráulico, sobre una base y sub base de 64 centímetros.



El funcionario comentó que los trabajos tienen una garantía de 35 años de vida, sin mantenimiento, sólo retoques en la señalización.



El proyecto incluye las adecuaciones necesarias para cuando se implemente el Peribús, por lo que se realizó un soporte del concreto y la instalación durante los trabajos.



"Toda la obra completa estará el 15 de julio, pero hay algunas partes en que todavía el concreto va a estar fraguando, ya no va a haber obra, pero hay puntos que no van a estar abiertos porque el concreto tiene que terminar de fraguar; digamos, entre junio y 30 de julio, todo abierto".



Durante el recorrido también se visitaron las obras del Viaducto Belenes, que mide mil 150 metros de longitud y tiene una inversión de 247 millones de pesos. La obra completa terminará en el mes de septiembre.



Una de las obras prioritarias fue el paradero de camiones y automóviles en la entrada del CUCEA, con lo que se garantizará la seguridad de los estudiantes a su llegada.



"El proyecto se amplió, en lugar de tener dos carriles de concreto hidráulico en las laterales, vamos a tres, el proyecto se amplía porque vamos a tener un proyecto de mejoramiento de imágenes sobre los taludes, un parador de autobuses, se ampliaron 111 metros más; se iba a cambiar un acuaférico y se cambiaron dos".

LS