A partir de este lunes comenzarán los trabajos de renovación en la calle Prisciliano Sánchez, en el tramo comprendido entre avenida 16 de Septiembre y avenida Ramón Corona , como parte del plan de mejora urbana del Centro Histórico de Guadalajara, con una inversioón de tres millones de pesos..

Las obras incluyen la renovación de redes hidráulicas, pavimentación con concreto hidráulico, modernización del alumbrado público y rehabilitación de banquetas, las cuales incorporarán cruces peatonales seguros para mejorar la movilidad y seguridad de los transeúntes.

Las autoridades municipales recomendaron a los conductores tomar rutas alternas , ya que durante el desarrollo de los trabajos se registrarán cierres parciales y desvíos en la zona.

En cuanto al transporte público, las rutas C109, C140 y C02 modificarán temporalmente su recorrido, estableciendo una parada provisional en la calle Ocampo mientras duren las labores.

El obierno municipal reiteró que estos trabajos forman parte del programa de renovación integral del centro de la ciudad, con el propósito de mejorar la infraestructura y ofrecer espacios más seguros y accesibles para todos los ciudadanos.

