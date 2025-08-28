La mañana de este jueves, un mototaxi y un taxi tradicional, de los llamados "amarillos", protagonizaron un choque que derivó en la muerte del conductor del motocarro.

La Policía Vial informó que recibió una alerta por un percance vial en el cruce de Mariano Otero y Francisco I. Madero, en los límites de las colonias Santa Ana Tepatitlán y Arenales Tapatíos, zona frecuente de paso de los mototaxis.

Ahí los oficiales encontraron que el taxi y el mototaxi habían impactado, sin que hasta el momento se tenga mayor información sobre cómo ocurrieron los hechos, dejando como saldo al fallecido ya mencionado.

Te puede interesar: Bomberos rescataron a tres personas lesionadas en la Barranca de Huentitán

El conductor del taxi "amarillo" quedó en calidad de retenido mientras se realizan las investigaciones pertinentes, informó la Policía Vial.

Derivado de este percance se mantiene cerrada a la circulación en al menos uno de los carriles centrales, por lo que se reporta fuerte carga vehicular sobre la avenida Mariano Otero, de modo que se recomienda a las personas conductoras prever sus traslados con antelación.

El cuerpo del conductor del motocarro será llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde se le practicará la autopsia de ley y donde permanecerá hasta que sea reconocido oficialmente por sus familiares.

Los hechos fueron turnados al ministerio público de la Fiscalía Estatal para que se encargue del análisis de los hechos y la recabación de indicios en espera de determinar responsabilidades.

Lee también: Pablo Lemus dará Grito de Independencia con Los Aguilar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB