Este jueves 28 de agosto, Día del Abuelo, el sistema de Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estará ofreciendo servicio gratuito a las personas adultas mayores en sus tres líneas, de acuerdo con lo anunciado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Esta medida, implementada en el marco de la Jornada Metropolitana de las Personas Adultas Mayores, tiene el objetivo de reconocer la valiosa contribución de este sector en la sociedad, es "una forma de agradecerles y acompañarlos en cada trayecto", escribió Siteur en un mensaje en sus redes sociales.

La Jornada Metropolitana de las Personas Adultas Mayores es un espacio que, en colaboración con el Sistema DIF Jalisco, busca reconocer a los de la tercera edad, fomentar su participación activa en la sociedad y promover un envejecimiento pleno. Durante este mes, se han realizado actividades pensadas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, además de que se ha ofrecido orientación en las instalaciones de Mi Tren.

En este escenario, el organismo público del Gobierno de Jalisco que administra el transporte masivo en la ciudad, invita a la clausura de la Jornada el próximo domingo 31 de agosto en la explanada de la estación Zapopan Centro de la Línea 3, en un horario de 1:00 a 5:00 de la tarde. En el evento se instalará un módulo informativo del DIF Jalisco sobre programas y apoyos para adultos mayores, además de módulos de atención preventiva y acompañamiento en trastornos psicológicos como la depresión, y otros para la vacunación y detección de enfermedades.

También se presentará la Banda Sinfónica de Zapopan, el coro Voces y Cuerdas, y habrá demostraciones de Chi Kung y Tai Chi Chuan, baile regional y la exposición de trabajos de pensionados.

El Día del Abuelo se celebra en México cada 28 de agosto desde 1983 para reconocer su papel en la sociedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su último Censo de Población se contabilizaron un millón 50 mil personas mayores de 60 años en Jalisco, lo que representa 7% del total. Con esto, el estado se posiciona como una de las entidades con mayor número de personas adultas mayores, solo por detrás de la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz.

