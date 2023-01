Por las obras de remodelación que se están realizando en las laterales de Periférico entre Mariano Otero y López Mateos, alrededor de una decena de árboles fueron derribados.

Las obras de remodelación iniciaron hace tres semanas y comprenden dos tramos: Uno que va de las avenidas Mariano Otero hasta la estación El Briseño, y otro que va unos metros adelante de la estación El Briseño hasta López Mateos.

“Nosotros nada más vamos a llegar a la estación de El Briseño, comprende ciclovía, banqueta, alumbrado y concreto hidráulico para tres carriles”, explicó Alejandro.

Vecinos y estudiantes lamentaron que se hayan derribado árboles, pero explicaron que las obras son necesarias.

“Las obras me parecen bien era necesario que ya arreglaran la calle, me parece que será menos peligroso para pasar por aquí porque a un lado del periférico no se podía ni caminar, ahorita que se encuentran en obras los carros ya no pasan tan rápido y me siento más aseguro”, dijo Bryan Alejandro, un estudiante de la Prepa 9 que se ubica en la colonia Jardines del Ixtépete.

La tala de árboles fue en las laterales de Periférico entre Mariano Otero y López Mateos. EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Las obras de la lateral están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y se prevé que concluyan para abril próximo.