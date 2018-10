ENTREVISTA: “La seguridad de la Línea 3 del Tren Ligero está garantizada y certificada”

El director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara, afirma que no solamente se trata de garantizar que la seguridad en la operación de la Línea 3 del Tren Ligero, sino de que los fabricantes den una certificación al respecto.

El funcionario recuerda que la nueva ruta lleva en su historia varios procesos: desde la labor del gobernador, Aristóteles Sandoval, para convencer al Presidente Enrique Peña Nieto para que hiciera un compromiso al respecto, hasta la gestión del recurso para ejecutar el proyecto (más de 25 mil millones de pesos).

“Es un proyecto muy cuidado desde el inicio, tiene todas sus licencias, autorizaciones municipales, hay un convenio con todos los municipios que trasciende sus administraciones, cuidamos mucho la parte administrativa, de garantizar la ejecución que independientemente de los cambios políticos de las ciudades, no cambiarían o alterarían el proyecto”, recalca Guadalajara.

-¿Cuál es la importancia de la nueva Línea en la ciudad y qué opina del proyecto de Línea 4?

-Con la ruta se duplicarán los kilómetros de líneas férreas que tiene el Área Metropolitana. Teníamos 26 kilómetros y ahora sumamos 21.3 kilómetros. Llegamos de Oriente a Poniente y sumando la política alrededor, siempre he dicho que va a transformar la ciudad en positivo. Se da el Paseo Alcalde, el reordenamiento de rutas de transporte, surge la necesidad de tener un sistema de prepago para toda la ciudad. De la Línea 4 he escuchado los planteamientos en medios de comunicación. Considero que todos son viables, habrá que hacer un trabajo técnico exhaustivo.

-¿Cómo van a dejar la construcción?

-Al final lo que vamos a ver es una obra concluida, salvo con algunos pendientes en el túnel, pero en el resto de la obra, las calles limpias, ordenadas, estaremos trabajando en la imagen urbana, siempre dijimos que iba a ser un proyecto que no afectaría la ciudad.

-¿Y en términos de operación?

-El tren tiene varios niveles de seguridad, varios niveles técnicos que hay que valorar y no tienen que ver con nosotros los promotores. Niveles que los fabricantes construyeron y dan como un elemento no de garantía, sino de certificación de seguridad, es decir, las operaciones se hacen conforme a la indicación de ellos.

-¿Cómo son los protocolos?

-Se entregará la obra ferroviaria en un cierto nivel, donde es seguro operar con pasajeros. Y aquí lo que todavía no está resuelto es qué modelo de operación. Al final de la administración se entrega una etapa concluida y en procesos de certificación y validación para la puesta en marcha. Sin lugar a dudas vamos a ser muy responsables y nunca adelantaríamos un proceso que ponga en riesgo y no cuente con las debidas certificaciones.

-Las estaciones, incluso las subterráneas, ¿estarán completamente terminadas en octubre? ¿O seguirán puliendo detalles a la par de la fase de pruebas?

-Las estaciones estarán completamente terminadas, la fase de pruebas no afecta a las estaciones, todas liberadas. Ya estamos con los acabados. En octubre la obra debe estar concluida, además concluyen los contratos. En el túnel estamos con los acabados, falta un tramo de vías y catenaria que calculamos concluir. El tema de subestaciones ya está todo, ya tenemos contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Antes no podíamos correr a más de 25 kilómetros porque no había energía suficiente, ahora podemos llegar hasta 80 kilómetros por hora, que no lo hacemos porque estamos en el proceso de control y certificación.

-¿Aunque hubo retrasos con la Tuneladora o clausuras a estaciones como La Normal?

-Nosotros consideramos que una obra con estas características se construye en alrededor de ocho años, es el estándar. Construirlo en cinco años y medio o seis años es un tiempo bastante aceptable. Los retos fueron muy grandes, es decir, cruzamos el corazón de tres ciudades. No se tuvieron temas administrativos, temas legales, creo que la ciudadanía recibió bien la obra, la ha avalado. Independientemente de los representantes políticos, se va a entregar una obra bien, un tren cuidado en su imagen, moderno.

-Mencionó que los contratos se terminan en octubre, ¿qué pasa si en el futuro hay un desperfecto?

-La Ley de Obras Públicas establece muy claro que una obra concluida se puede recibir y hay un tiempo para que el adquiriente haga las reclamaciones. El constructor está obligado a hacer dos cosas: dejar una fianza de garantía de vicios ocultos y la garantía de la obra en sí.



-¿De cuánto son las fianzas?

-Es un monto que se establece conforme al costo total de la obra. Le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay dos procesos de recepción: el primero es la obra y el segundo la puesta en operación. Todo se revisará con minutas detalladas. En la puesta de operación se requiere otro tipo de elementos técnicos que nos deberán entregar los fabricantes y la certificadora. Hay una empresa internacional que es el árbitro, que viene fuera de los gobiernos, y certifica que el tren es seguro. No daría fechas tan exactas, todo dependerá del mes de enero, qué sistemas y subsistemas estén funcionando. Calculamos que por las acciones pendientes, en el segundo trimestre del año.

-¿Cuántos pasajeros moverá la Línea 3 y cuál es la proyección de crecimiento?

-La Línea 3 moverá 233 mil pasajeros diarios en su etapa inicial. Puede crecer hasta mover 750 mil solamente con más trenes y si acaso una actualización de los sistemas de seguridad. En infraestructura y equipamiento tiene capacidad para una frecuencia de paso de 90 segundos.

-Se ha criticado mucho la falta de transparencia en los procesos.

-Es el proyecto más transparente, el proyecto completo de origen está en la página de la Línea 3, allí ha estado el proyecto. Se reservó una información al inicio cuando se estaban haciendo las licitaciones. Una vez que se llevaron a cabo, los datos son públicos.

-¿Qué pasará con los daños causados a fincas e inmuebles por la construcción de este proyectos?

-Todas las afectaciones han sido cubiertas de manera inmediata. Al que se le inundó una casa (en Alcalde Barranquitas) se le pagó. Hay fincas que el proceso es más lento, porque por ejemplo en un templo se deben seguir los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología (INAH). El templo de San Francisco se le adjudicó a una empresa que va a llevar a cabo la reparación aunque cambie el Gobierno.

Los grafiteros se adelantan e “inauguran” pilares de la L3

Mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes espera poner en marcha la Línea 3 del Tren Ligero a mediados de 2019, parte de la infraestructura de esta obra, que trasladará a 233 mil personas al día, ya tiene las marcas del grafiti. EL INFORMADOR • G. Gallo

Aunque la Línea 3 del Tren Ligero todavía no se pone en marcha, parte de su infraestructura ya fue “inaugurada” por los grafiteros y se encuentra llena de garabatos, números y figuras hechas con pintura en aerosol o calcomanías.

Un ejemplo de esta actividad se ofrece a los ciudadanos en la Estación Arco del Triunfo. Este punto, ubicado en la Colonia Arcos de Zapopan, aún no ha sido concluido por las autoridades, pero cuenta con trabajadores y hasta con mallas de protección para impedir el paso de las personas.

Sin embargo, esto parece no importar a los amantes de las “pintas”, quienes rayaron las estructuras de lámina, los muros de concreto y los pilares.

De éstos, los únicos que se han salvado son los que están alzados por el paso a desnivel que conecta la Avenida Laureles con Ávila Camacho.

Por otra parte, a pesar de que anteriormente el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), dependencia encargada del manejo del arbolado referente al plan ejecutivo del Tren Ligero, informó que los 300 pilares serían cubiertos con plantas enredaderas, hasta el momento esto sólo ha sido iniciado a manera de prueba en un tramo de Ávila Camacho, entre Mar Egeo y la calle A2, donde el grafiti ha comenzado a ser cubierto por las plantas.

Este medio de comunicación solicitó al Siteur información para verificar el proyecto de intervención y sus plazas, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El pasado 26 de septiembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aceptó que será hasta mediados de 2019 cuando la Línea 3 podrá brindar el servicio en la metrópoli, pues durante los próximos ocho meses todavía se llevarán a cabo pruebas.