Valeria Isabel tiene 20 años. Desde su nacimiento fue diagnosticada por hipofibrinogenemia, una anomalía que ocasiona que su sangre produzca en bajas cantidades una proteína necesaria para vivir, ocasionando el riesgo de presentar hemorragias severas.

Su padre, Saúl Hernández, cuenta que con muchos cuidados lograron que Valeria tuviera una vida normal, aunque con distintas restricciones para evitar sangrados, gracias a lo cual solo recibió transfusiones de sangre por incidentes menores, como hemorragias nasales o caídas.

Sin embargo, fue en 2018 cuando Valeria presentó un derrame cerebrovascular que la dejó inmovilizada de la mitad del cuerpo, por lo cual sus padres, Saúl y Raquel, originarios de Michoacán, buscaron ayuda en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la Ciudad de México, donde recibió tratamiento por dos años, luego de distintos esfuerzos, como mudarse a esa ciudad para que Valeria recibiera transfusiones de sangre dos veces por semana.

En ese nosocomio le dijeron a Valeria y a sus padres que en el Hospital General de Occidente (HGO), en Guadalajara, podían también darle el tratamiento, con la finalidad de que estuvieran más cerca de su familia, que vive en Jalisco, por lo cual decidieron entonces acudir a él.

Saúl, su padre, contó que fue en marzo pasado cuando Valeria comenzó a recibir las transfusiones en el HGO de manera gratuita, únicamente debía apoyar con la asistencia de donantes sanguíneos para recuperar las dosis que se le suministraban a ella, pero la situación se complicó por la pandemia ocasionada por el coronavirus, pues a partir del llamado al aislamiento fue más complicado conseguir donantes, además de que cada asistencia al hospital representa un riesgo de contagio para Valeria.

Saúl y Raquel ya tuvieron la enfermedad en diciembre pasado, pero han logrado que hasta ahora Valeria no se haya contagiado.

Por estos motivos, Valeria entregó una carta al Gobierno de Jalisco para pedir que la ayuden a pagar alguno de los medicamentos que podrían ayudarla a suplir las transfusiones: Clotafac, de origen francés, y Riastap, un medicamento alemán, pero cada frasco de estas medicinas cuesta poco más de 20 mil pesos, representando un gasto semanal mayor a los 40 mil, recursos que la familia de la joven no pueden costear, pese al trabajo de Saúl y Raquel, y a la venta de paletas que madre e hija fabrican para obtener recursos que sirven para el resto del tratamiento que Valeria debe seguir. Hasta ahora no han recibido respuesta del Gobierno jalisciense.

Debido a que no han conseguido donantes, los padres de Valeria solo tienen un comprobante de donación para una de las transfusiones de sangre que deberá recibir la siguiente semana, por lo cual han decidido pedir ayuda para sumar voluntarios altruistas que puedan donar, aunque su petición principal es que el Gobierno del Estado pueda ayudarlos con el suministro de los medicamentos.

"Si después no conseguimos más donaciones existe el riesgo de que nos puedan negar la transfusión"

“Nos da pendiente porque solo nos queda un comprobante, si después no conseguimos más donaciones existe el riesgo de que nos puedan negar la transfusión para Valeria, porque debemos estar reponiendo lo que se le suministra a ella. Aunque en este momento sería mejor que pudiera recibir los medicamentos para no ponerla en riesgo con las salidas, ojalá que las personas nos pudieran ayudar a donar. Pueden hacerlo en cualquiera de los hospitales del CETS, pero es muy importante que nos manden foto del comprobante para entregarlo nosotros, sino, se va solo como donación altruista. Nos preocupa que no reciba las transfusiones porque estas son necesarias para que ella pueda seguir, apenas está esperando el dictamen para saber si quedó en la Universidad Virtual de la UdeG, está muy emocionada”, expresó Saúl.

Las y los interesados en donar sangre pueden hacerlo en cualquiera de los Hospitales que forman parte de la red del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), al llegar a donar únicamente deben proporcionar los datos de Valeria y reenviar el comprobante a Saúl en los teléfonos 3511095234 y 3512825252, para que puedan entregarlo al momento de la transfusión que ella reciba.

