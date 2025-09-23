Con el objetivo de superar las 50 unidades diarias de sangre, esta mañana arrancó la 5.° campaña de donación altruista "Corazón de Pantera" en la Universidad Panamericana , la cual se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre dentro del campus, en la terraza frente al Aula Magna, invitando a alumnos y a personal docente y administrativo a sumarse a las jornadas.

La campaña es promovida por el Comité de Líderes Empresariales, en coordinación con los aliados y patrocinadores Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, Dulces de la Rosa, Grupo Guzgo, PiSA Farmacéutica, Corbec Banco de Sangre, Frutas Chula Vista, Skarch y la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana (REDAC).

La presidenta del Comité de Administración y Dirección de Empresas Familiares, Miranda Díaz Rodríguez, agradeció el apoyo de los voluntarios y organizadores, así como a los donantes, "que con cada gota de sangre regalan vida y esperanza.

Con cada donación, con cada voluntario, con cada gesto de apoyo estamos construyendo un mundo mejor".

Asimismo, el decano de la Facultad de Empresariales, Francisco López Torres, comentó que esta campaña refleja el espíritu de la comunidad universitaria y el compromiso con el servicio a los demás y la generosidad.

"Como panteras, sabemos que la fuerza de nuestra universidad no está solo en la excelencia académica, sino también en la capacidad de unirnos por causas que transforman realidades. La donación de sangre es, sin duda, una de ellas", mencionó.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Lee también: San Miguel el Alto celebra sus fiestas 2025

Por su parte, Susana Michel López, en representación de Jaime Enrique Michel Velasco, resaltó que esta clase de acciones son ejemplo de cómo la sociedad, la academia, el gobierno y el sector privado pueden trabajar de manera coordinada y eficiente en favor de una causa noble como la donación de sangre altruista.

Afirmó que se trata de un problema de salud pública, mientras que alrededor del 92 por ciento de la donación en el país es de reposición o familiar. "Hoy requerimos transitar gradualmente al modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el llamado voluntario, altruista y repetitivo, el cual tiene muchas ventajas: por ejemplo, no se le deja al paciente la responsabilidad total de conseguir donadores; la calidad y seguridad de la sangre son mejores; se reconoce al donador como lo que es, un héroe humanitario; obliga a actualizar la normatividad vigente y fomenta la cultura de la donación de sangre voluntaria y altruista, por mencionar algunas".

EL INFORMADOR/ A. Navarro

El rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza Andrade, indicó que la donación de sangre es un gesto pequeño, silencioso, pero que puede salvar una vida. Invitó a la comunidad universitaria a sumarse a la campaña, pues la casa de estudios no aspira únicamente a formar profesionistas capacitados, sino también a velar por la persona y el bien común.

El rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza Andrade, indicó que la donación de sangre es un gesto pequeño, silencioso, pero que puede salvar una vida. EL INFORMADOR/ A. Navarro

"Nuestra identidad universitaria nos pide actuar no solamente con profesionalismo, sino con un profundo sentido humano. Por eso, en la Universidad Panamericana no buscamos cumplir una meta, buscamos crecer como personas. Aprender a decidir por el bien del otro forma el carácter, educa la voluntad y orienta los afectos", señaló.

Por último, el titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), Antonio Muñoz Serrano, aseguró que la UP es líder en donación de sangre altruista y recordó que los requisitos son tener más de 18 años y menos de 65, no estar embarazadas ni en periodo de lactancia, no estar consumiendo medicamentos ni bebidas alcohólicas y no haber presentado un cuadro febril en días anteriores a la donación.

"Héroes anónimos son los que necesita este estado, este país para poder seguir creciendo con fraternidad y solidaridad, como lo ha demostrado la comunidad mexicana", concluyó.

Te puede interesar: Estas son las siete personas localizadas con vida en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS