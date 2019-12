Diputada presentará denuncia por extravío de expedientes de juicios políticos

Por la desaparición de cuatro expedientes de solicitudes de juicios políticos, la diputada María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso estatal, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía del Estado pues no localizaron la documentación que debe estar a resguardo del Poder Legislativo.

La legisladora morenista prefirió no informar a qué casos corresponden los expedientes, solo comento que son asuntos presentados ante el Congreso estatal en los años 2011 y 2012. Explicó que la referencia de esos expedientes sí está registrada en las libretas de gobierno, pero físicamente no se encontraron los documentos respectivos en los archivos.

"Hay expedientes que no se han encontrado, son cuatro, se va a presentar una denuncia penal, ya tenemos la totalidad de los elementos para redactar la denuncia. Los números de expediente son: 10/2011, 58/2011, 11/2012 y 12/2012, no podemos proporcionar los nombres, pero en su momento se informará a quién se señalaba", argumentó.

De acuerdo con información disponible en el portal electrónico del Legislativo, los cuatro expedientes extraviados son de denuncias que no procedieron en contra de funcionarios como los ex diputados de la 58 Legislatura, Juan Carlos Márquez Rosas, Felipe de Jesús Pulido García, Samuel Romero Valle, Verónica Martínez Espinoza, Bernardo Guzmán Cervantes, César Octavio Madrigal Díaz y Luis Manuel Vélez Fregoso. Otro expediente es una denuncia contra Francisco Javier Morales Aceves, como ex funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara. El tercero es una denuncia contra Juan Manuel Alatorre Franco y Enrique Robledo Sahagún, ex presidentes municipales de Ocotlán. El cuarto es una denuncia contra el ex consejero electoral Víctor Hugo Bernal Hernández.

OB