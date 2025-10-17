Continúa cierre vial en López Mateos y La Calma por fuga

Elementos de Policía Vial Jalisco brindan apoyo en el cruce entre avenida López Mateos y avenida de La Calma en la Glorieta La Calma, luego de que se presenta un corte parcial a la circulación debido a una fuga de agua en la zona.

La fuga se presentó inicialmente el pasado miércoles 15 de octubre. En ese mismo día, personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (Siapa) se presentó en el sitio para realizar labores de corrección y rehabilitación.

El corte a la circulación continúa siendo parcial; la zona está resguardada por conos y una cinta amarilla. Personal de Policía Vial Jalisco se encuentra en el sitio buscando dirigir el flujo vehicular y evitar el tránsito lento a la par que se protege la seguridad de circulantes y peatones.

En el cruce, la dirección del tráfico se realiza mediante señales humanas y sonoras, para garantizar la seguridad de todas y todos.

Ante este cierre parcial, las autoridades solicitan atender las indicaciones de los elementos trabajando en sitio así como tomar el tiempo necesario en caso de requerir circular por la zona. Recuerda que a la par se realiza el operativo vial de contraflujo en avenida López Mateos desde Palomar hasta la calle Tizoc.

