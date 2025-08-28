Este 28 de agosto, México celebra el Día de los Abuelos. Es una fecha muy especial, ya que ofrece la oportunidad de festejar en grande a los miembros más sabios de la familia.Esta celebración es cada vez más importante en México, pues se une a otras festividades relevantes, como el Día de las Madres y el Día del Padre, reforzando la idea de reconocer y honrar a todos los integrantes de la familia. En el Día de los Abuelos, se presenta la ocasión ideal para recordar y valorar sus experiencias de vida.El Día del Abuelo tiene varias historias sobre su origen, una de ellas está ligada a San Agustín, patrono de los adultos mayores, cuyo día festivo es precisamente el 28 de agosto.Otra versión popular cuenta que la celebración surgió en 1957, cuando un grupo de médicos mexicanos decidió honrar a las personas de la tercera edad.También se le atribuye al locutor Edgar Gaytán, de su programa "La Hora Azul", la idea de dedicar un día a los abuelos, la cual fue adoptada por muchas personas con el tiempo.Sin importar la razón de su origen, es innegable que este día se ha convertido en una fecha especial para reconocer y celebrar a todas las abuelas y los abuelos en México.Para celebrar este Día del Abuelo de la mejor manera, es fundamental tomar en cuenta los gustos e intereses de cada persona. Aquí te damos algunas sugerencias para festejar en familia:El objetivo principal es crear recuerdos inolvidables y celebrar a los abuelos como se merecen. ¡Festeja a los más sabios de la familia en su día!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF