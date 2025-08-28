Este 28 de agosto, México celebra el Día de los Abuelos. Es una fecha muy especial, ya que ofrece la oportunidad de festejar en grande a los miembros más sabios de la familia.

Esta celebración es cada vez más importante en México, pues se une a otras festividades relevantes, como el Día de las Madres y el Día del Padre, reforzando la idea de reconocer y honrar a todos los integrantes de la familia. En el Día de los Abuelos, se presenta la ocasión ideal para recordar y valorar sus experiencias de vida .

¿Cómo nace el Día de los Abuelos en México?

El Día del Abuelo tiene varias historias sobre su origen, una de ellas está ligada a San Agustín, patrono de los adultos mayores, cuyo día festivo es precisamente el 28 de agosto.

Otra versión popular cuenta que la celebración surgió en 1957, cuando un grupo de médicos mexicanos decidió honrar a las personas de la tercera edad.

También se le atribuye al locutor Edgar Gaytán, de su programa " La Hora Azul ", la idea de dedicar un día a los abuelos, la cual fue adoptada por muchas personas con el tiempo.

Sin importar la razón de su origen, es innegable que este día se ha convertido en una fecha especial para reconocer y celebrar a todas las abuelas y los abuelos en México.

La mejor idea para celebrar a las y los abuelos en su día

Para celebrar este Día del Abuelo de la mejor manera, es fundamental tomar en cuenta los gustos e intereses de cada persona. Aquí te damos algunas sugerencias para festejar en familia:

Comida especial : puedes preparar una deliciosa comida en casa o invitarlos a su restaurante favorito

: puedes preparar una deliciosa comida en casa o invitarlos a su restaurante favorito Actividades culturales : una buena opción es ir al cine, al teatro, a un concierto o a algún evento que ellos disfruten. La festividad es de ellos y ellas, por eso lo mejor será adaptarse a sus gustos durante este día

: una buena opción es ir al cine, al teatro, a un concierto o a algún evento que ellos disfruten. La festividad es de ellos y ellas, por eso lo mejor será adaptarse a sus gustos durante este día Reunión con amigos : organiza una convivencia con sus amigos más cercanos para que pasen un momento agradable y divertido, verás que entre ellos pasarán un rato muy ameno, lleno de anécdotas y divertidas historias

El objetivo principal es crear recuerdos inolvidables y celebrar a los abuelos como se merecen. ¡Festeja a los más sabios de la familia en su día!

Te puede interesar: Día del Abuelo: Estas son las mejores frases para alegrarles su día este jueves 28 de agosto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF