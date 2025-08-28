Según el pronóstico del clima, para este 28 de agosto, se registran regiones nubosas asociadas con sistemas atmosféricos en nuestro país. Por un lado hay el paso de ondas tropicales por el sur y el sureste.

Además, se mantiene la presencia de canales de baja presión en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Asimismo, se prevén lluvias en gran parte de las regiones centro, sur y occidente del país.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se esperan temperaturas máximas entre 26 y 27 grados, con lluvias y actividad eléctrica.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 28 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 30 % y el 40 % en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 28 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 20 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 21:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 22:00 18 grados centígrados Parcialmente nuboso 23:00 17 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

Te puede interesar: Realizarán exhibición de vehículos antiguos, clásicos y especiales

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS