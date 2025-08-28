Jueves, 28 de Agosto 2025

LLOVIZNA en Guadalajara esta noche; pronóstico de este jueves 28 de agosto

Para este jueves 28 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 28 de agosto se prevé lluvia en Guadalajara por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ Юрий Баринов

Según el pronóstico del clima, para este 28 de agosto, se registran regiones nubosas asociadas con sistemas atmosféricos en nuestro país. Por un lado hay el paso de ondas tropicales por el sur y el sureste. 

Además, se mantiene la presencia de canales de baja presión en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Asimismo, se prevén lluvias en gran parte de las regiones centro, sur y occidente del país.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se esperan temperaturas máximas entre 26 y 27 grados, con lluvias y actividad eléctrica.

 ¿Lloverá en Guadalajara HOY, 28 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 30 % y el 40 % en la región, asimismo, cielo  parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 28 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 20 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  19 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  18 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
21:00  18 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
22:00  18 grados centígrados  Parcialmente nuboso
23:00  17 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

