Las lluvias irrumpirán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el viernes 29 de agosto, sobre todo por la madrugada y mañana. Aquí los detalles del clima:

Meteored prevé para Guadalajara este viernes principalmente cielos cubiertos. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 25 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para la ciudad es del 80 por ciento. Por la tarde del jueves se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Lluvia para Guadalajara este viernes

02:00 Horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 17 °C 11:00 Horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 21 °C 14:00 Horas Lluvia débil (24% de probabilidad de lluvia) 24 °C 17:00 Horas Tormenta (21% de probabilidad de lluvia) 21 °C

El pronóstico de lluvia para Guadalajara es mayor por la madrugada y en la mañana para este viernes 29 de agosto.

Clima nacional del viernes 29 al domingo 31 de agosto de 2025

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la península de Baja California y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional en combinación con divergencia, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de la República Mexicana.

La nueva onda tropical (núm. 27) recorrerá el sureste, sur y occidente del territorio mexicano, se asociará con una zona de baja presión, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Te puede interesar: AVANZA ciclón "Kiko"; se acerca un poco más a México

Durante el domingo, se pronostica la aproximación de un sistema frontal al noreste de México, lo que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y a partir del domingo, finalizará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

